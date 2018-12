Begrip voor ommekeer Gözübüyük: ‘Voor mijn gevoel raak ik hem niet echt’

VVV-Venlo en FC Groningen speelden zondagmiddag doelpuntloos gelijk. Na afloop ging het vooral over de opmerkelijke beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük om een rode kaart voor Jerold Promes na een overtreding op Ritsu Doan in te trekken en geel te geven na raadpleging van de beelden. Promes vond de ommekeer van Gözübüyük te billijken.

“Ik sta in het midden en zie dat de bal naar de zijkant gaat... Voor mijn gevoel raak ik hem niet echt. Hij loopt tegen mij knieholte aan. Ik was gewoon te laat hier, dat is duidelijk”, reageert hij na afloop in gesprek met FOX Sports. “Ik ging er ook niet met gestrekt been in. In eerste instantie vond ik het ook geen rood. Maar het heeft geen zin om te protesteren.”

Promes zegt niet verbaasd te zijn geweest dat hij weer het veld mocht betreden. “Verbaasd niet. Voor mijn gevoel was het geen rode kaart”, aldus de verdediger, die, nadat hij wederom de beelden bekijkt, bij zijn standpunt blijft. “Ik vind het geen rood. Ik ben te laat, dat is duidelijk.” Analist John de Wolf vond de overtreding 'duidelijk' een rode prent waard.

“Ik zei tijdens de wedstrijd al gelijk dat het rood was”, stelt de oud-verdediger van onder meer Feyenoord. “Als je dan over de grond glijdt en hem dan nog raakt: oké, dat is geel. Maar je been zat al te hoog. Geen enkele intentie meer om de bal te spelen. De bal is er al voorbij. Dit is in mijn ogen: geen intentie voor de bal en onbesuisd inkomen. Dat is rood.”