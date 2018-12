Van Bronckhorst komt met uitleg na uitspraken De Boer over Kökcü

Orkun Kökcü maakte zondag zijn debuut voor Feyenoord in de Eredivisie. De zeventienjarige middenvelder kwam in de blessuretijd van de eerste helft tegen FC Emmen (1-4 zege) binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Jens Toornstra. Kökcü was erg bedrijvig en was goed voor zowel een assist op Steven Berghuis als een doelpunt.

"Dit is een droom die uitkomt, ik ben er blij mee", reageert Kökcü na de ruime overwinning in gesprek met FOX Sports.. "Een doelpunt en een assist, mooier kan niet toch? Ik had er niet echt rekening mee gehouden, maar deze keer koos de trainer wel voor mij. Dan moet je er staan en ik denk dat ik er wel stond vandaag." Kökcü zegt bovendien niets te weten van vermeende interesse van Besiktas; hij is 'vol gefocust' op Feyenoord en werkt toe naar zijn doel om basisspeler te worden.

Het verraste Kökcü wel dat hij mocht invallen. "Ik liep samen met Yassin Ayoub en Renato Tapia warm. Na een minuutje riep de trainer mij. Ik keek even om mee heen. 'Ik?' Hij wees naar mij", glundert Kökcü. Jordy Clasie is na de wedstrijd tegen Emmen lovend over het optreden van de jongeling. De aanvoerder bestempelt Kökcü als een 'fantastische voetballer'. "Hij heeft oog voor ruimtes, simpele aannames, draait goed weg", somt Clasie op. "Ik geloof dat hij vandaag bij elke aanval betrokken is geweest. Het is een echte nummer tien met een goede techniek. Laten we hopen dat we nog lang van hem kunnen genieten."

Ook trainer Giovanni van Bronckhorst is goed te spreken over de debutant. Volgens de oefenmeester maakt Kökcü een 'goede fase in zijn ontwikkeling' door. De jeugdexponent deed dit seizoen al eens mee in de bekerwedstrijd tegen VV Gemert (0-4 zege) en zat in twee van de afgelopen drie Eredivisie-duels op de bank. "Hij zorgde voor veel gevaar, was altijd aanspeelbaar en maakte een heel mooie goal. Hij heeft het uitstekend gedaan."

De keuze van Van Bronckhorst om Toornstra te vervangen door Kökcü riep ook vragen op. In de studio van FOX Sports concludeert analist Ronald de Boer dat Yassin Ayoub en Renato Tapia 'behoorlijk onderaan' de pikorde staan. "Dat je een zeventienjarige jongen voor moet laten gaan, is heel pijnlijk. Ayoub heeft redelijke invalbeurten gehad, maar was waarschijnlijk toch niet overtuigend genoeg voor Gio. Dat een zeventienjarige jongen erin staat, doet dan pijn."

Van Bronckhorst nuanceert dat beeld echter. Hij legt uit dat de inzetbaarheid van Ayoub 'onzeker' was, ondanks dat hij wel op de bank zat. "Na een duel op de training afgelopen vrijdag ging hij even out. Hij had heel veel hoofdpijn. Hij heeft wel getraind, maar was nog niet honderd procent. In de warming-up hebben we hem getest en gaf hij aan dat hij nog wat last had. Daarom viel de keuze op Kökcü."

Toornstra viel uit vanwege een hamstringblessure. Het was de tweede domper voor Feyenoord in de eerste helft; even daarvoor moest Jeremiah St. Juste de strijd ook al staken. Hij werd vervangen door Bart Nieuwkoop. "St. Juste had last van zijn schouder. Donderdag viel hij er ook al op en vandaag weer. Het is even afwachten hoe dat gaat", aldus Van Bronckhorst. "Deze periode kost qua kracht heel veel. Zeker met drie wedstrijden in een week. Uiteindelijk moesten we vandaag wisselen en hebben die wissels goed uitgepakt."