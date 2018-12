Serdar Gözübüyük en VAR baren opzien tijdens VVV - Groningen

De ontmoeting tussen VVV-Venlo en FC Groningen heeft zondagmiddag geen winnaar én geen doelpunten opgeleverd: 0-0. Het team van trainer Maurice Steijn is nu ongeslagen in de laatste zes Eredivisie-wedstrijden in eigen huis, de langste reeks van de Noord-Limburgers sinds maart 2012 toen men negen thuisduels op rij niet verloor. VVV, dat hoe dan ook slechts twee van de laatste negen Eredivisie-duels won, staat negende met twintig punten, terwijl het team van Danny Buijs zes punten minder verzamelde en vijf plaatsen lager staat.

Het eerste kwartier was ronduit chaotisch: geen van beide teams slaagde erin de bal lange tijd in de ploeg te houden en het leer verplaatste zich dan ook vaker door de lucht dan over de grond. De eerste kansen van het duel waren voor Peniel Mlapa en Ritsu Doan, maar beiden hadden het vizier niet op scherp staan. Lars Unnerstall redde VVV in de zeventiende minuut: de doelman keerde een lage inzet van Ajdin Hrustic, na voorbereidend werk van Doan.

Het duel in Venlo leek los te komen, daar Sergio Padt niet veel later bekwaam optrad op een schot van Mlapa. Jerold Promes voorkwam na een half uur spelen met een goede sliding op Django Warmerdam dat Groningen gevaarlijk kon worden, maar enkele minuten later ging de verdediger de fout in. Hij ontving direct een rode kaart van Serdar Gözübüyük voor een grove vliegende tackle op kniehoogte op Doan, maar na overleg met de videoscheidsrechter Siemen Mulder opteerde de arbiter voor een verrassende gele kaart.

VVV scoorde tot zondag niet in de laatste vijf Eredivisie-duels met een 0-0 ruststand en ook tegen de noorderlingen liet het team van Steijn na om een doelpunt te maken. Na bijna een uur spelen zorgde Mlapa voor het eerste gevaar in de tweede helft, maar Padt reageerde goed en verwerkte naderhand ook een volley van Peter van Ooijen tot hoekschop.

De intenties van beide teams ten spijt, het scorebord in De Koel kwam niet in beweging. De laatste kans van de wedstrijd was acht minuten voor tijd voor Tino-Sven Susic: de heerlijke inzet ging over het doel van Padt. Beide teams waren niet bereid om veel risico te nemen in de slotfase en hinkten tot het laatste fluitsignaal op twee gedachten op het moment dat er ruimte lag om aan te vallen.