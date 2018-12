Advocaat prijst ‘luie’ uitblinker: ‘Hij laat niet altijd zien wat hij kan’

Urby Emanuelson was zondag een van de grote uitblinkers tijdens de 3-1 zege van FC Utrecht op Heracles Almelo. De veelzijdige middenvelder bekroonde zijn sterke optreden met een prachtige volley, waarmee hij in de twintigste minuut voor de 3-0 zorgde. Dick Advocaat bestempelt het optreden van zijn pupil met een grote glimlach als 'aardig'.

"Hij heeft in ieder geval laten zien wat hij kan", voegt Advocaat daaraan toe in gesprek met FOX Sports. Volgens de oefenmeester laat Emanuelson lang niet altijd zien waar hij toe in staat is. "Maar dat weet hij zelf ook wel. Op de training doet hij het vaak goed, maar hij kiest ook wel zijn momentjes. Af en toe is hij een beetje lui."

Als Emanuelson echter op dreef is, kan hij volgens Advocaat goud waard zijn voor de ploeg. "Hij heeft een fantastische carrière gehad en kan op zijn 32ste nog zoveel voor Utrecht betekenen. We zijn blij dat hij in ons midden is. Hoe hij vandaag speelde, is natuurlijk geweldig. Daar stimuleert hij ook andere jongens mee."

Ook de 2-0 van Gyrano Kerk was erg fraai: de aanvaller haalde verwoestend uit via de onderkant van de lat. Advocaat vierde de doelpunten uitbundig. "Dat zijn geweldige momenten, daar werken we de hele voor met de groep. Als er dan zo'n goal wordt gemaakt, vind ik dat fantastisch om te zien. Als ik voor de televisie zit en een andere partij maakt 'm, dan vind ik het ook geweldig. Maar nu iets meer natuurlijk."

Heracles-trainer Frank Wormuth erkent dat Utrecht 'fantastische goals' maakte in Stadion Galgenwaard. Niettemin is het ongeloof groot bij de Almeloërs. "Ongelooflijk dat bij Utrecht elk schot raak was", verzucht Wormuth. "Na de 3-0 hebben we het anders gedaan. Na de 3-1 kregen we nog goede kansen op 3-2 en dan had het nog 3-3 kunnen worden. Bij ons gingen de ballen er echter helaas niet in."