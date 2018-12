Ousmane Dembélé leert les niet en arriveert twee uur te laat bij Barcelona

Nog geen 24 uur na zijn goede optreden in de stadsderby tussen Espanyol en Barcelona (0-4) is Ousmane Dembélé wederom negatief in het nieuws gekomen. Spaanse media verzekeren dat de aanvaller van Barcelona zondag twee uur te laat op de training verscheen. De training stond voor elf uur ’s ochtends op het programma, maar de Frans international gaf pas iets voor een uur ’s middags acte de présence en lijkt een boete tegemoet te kunnen zien.

Volgens de laatste berichten uit Spanje zou Dembélé hebben uitgelegd dat hij zich verkeken had op het aanvangstijdstip van de uitlooptraining, maar Catalaanse media als RAC1 en Mundo Deportivo gaan ervan uit dat hij zich verslapen heeft. Een maand geleden ging de op een na duurste aankoop van Barcelona ooit ook al in de fout. Op 8 november was Dembélé door niemand van de club te bereiken en gaf hij pas anderhalf uur na aanvang van de training een teken van leven.

Dembélé verzekerde toentertijd dat hij zich niet lekker voelde en daarom fysiek niet in staat was geweest om de telefoon op te pakken, ondanks de veelvuldige pogingen van de medewerkers van Barcelona. Hij vroeg of het mogelijk was dat een dokter hem thuis kon bezoeken. Volgens de officiële berichtgeving van Barcelona kampte de Fransman toen met buikklachten. Hij werd niet gestraft, maar ontbrak vervolgens wel in de wedstrijdselectie van Ernesto Valverde voor het thuisduel met Real Betis (3-4 verlies).

Het incident zorgde ervoor dat de instelling van Dembélé wederom aan de kaak werd gesteld, vooral in Duitsland. De aanvaller maakte zich niet alleen in zijn laatste weken bij Borussia Dortmund onmogelijk om zodoende een transfer naar Barcelona te forceren, maar kwam ook regelmatig te laat. Ook bondscoach Didier Deschamps deed openlijk een duit in het zakje. “Ik ken zijn excuses als hij te laat komt”, verzekerde hij. Na het incident leek Dembélé weer op de goede weg: hij kreeg zaterdag de voorkeur boven Philippe Coutinho, nam de 0-2 voor zijn rekening en leidde de 0-3 van Luis Suárez in.