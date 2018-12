Zondag, 9 December 2018

Harry Kane kan voor recordbedrag naar Spanje gaan

Bij Manchester United is het bedrag bekend waarmee Kalidou Koulibaly in januari overgenomen kan worden van Napoli. De Senegalese verdediger, het voornaamste transferdoelwit van José Mourinho, moet 101 miljoen euro kosten. (The Times)

Arsenal is van plan om Mesut Özil in januari te lozen. De Duitse middenvelder is voor een bedrag van dertig miljoen euro op te halen bij the Gunners en Internazionale is de voornaamste kandidaat om hem over te nemen. (Daily Mail)

Barcelona is 'vastberaden' om Harry Kane over te nemen van Tottenham Hotspur en heeft een recordbedrag voor hem over. De Engelse spits moet bij the Spurs de opvolger worden van Luis Suárez. (Daily Star)

Indien het Chelsea lukt om Denis Suárez over te nemen van Barcelona, heeft dat gevolgen voor Cesc Fàbregas. In dat geval laten the Blues de middenvelder, die weinig aan spelen toekomt, naar AC Milan vertrekken. (Calciomercato)

Bij Sampdoria droomt men niet meer van de winterse komst van Patrick Schick of Luis Muriel op huurbasis. De club uit Genua voelt er veel voor om volgende maand werk te maken van de komst van SPAL-spits Alberto Paloschi. (Sky Italia)