De Jong kan in Milaan record van Van Nistelrooij en Koevermans evenaren

Voor PSV staat komende week de laatste groepswedstrijd in de Champions League op het programma. De Eindhovenaren zijn al zeker uitgeschakeld in Europa, terwijl de Italiaanse opponent nog kans maakt op overwintering in het miljardenbal. Opta blikt vooruit op het duel in het Giuseppe Meazza, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

O De drie eerdere officiële ontmoetingen, allemaal in de Champions League, eindigden in een overwinning voor Internazionale.

O Het doelpunt dat Pablo Rosario in de ontmoeting in het Philips Stadion wist te maken, is de enige treffer die PSV in 270 speelminuten wist te maken tegen i Nerazzurri.

O Internazionale nam het doel van PSV in het Philips Stadion maar liefst 24 keer onder vuur. Dit is het hoogste aantal schoten van i Nerazzurri in een Champions League-wedstrijd sinds 2010.

O In de laatste tien wedstrijden tegen Nederlandse clubs is Internazionale ongeslagen: zeven overwinningen en drie remises. De laatste nederlaag tegen een Nederlandse opponent dateert van april 2002, toen Feyenoord in de halve finale van de UEFA Cup met 0-1 won in Milaan.

O Twee van de laatste vijf thuiswedstrijden van Internazionale in de groepsfase van de Champions League gingen verloren. Dat zijn evenveel nederlagen als in de 21 voorgaande Champions League-duels in het Giueseppe Mezza: vijftien zeges, vier remises, twee nederlagen.

O PSV bleef in de laatste twaalf uitduels in de Champions League zonder overwinning: drie remises, negen nederlagen. De Eindhovenaren verloren de laatste vier uitwedstrijden op rij, met een doelsaldo van twee treffers voor en twaalf tegen.

O Internazionale slaagde er in de laatste elf Champions League-campagnes slechts één keer niet in om te overwinteren in het miljardenbal (in seizoen 2003/04).

O Geen enkele ploeg in de Champions League kreeg zoveel doelpogingen te verwerken als PSV: 121. In iedere wedstrijd werd er minimaal 21 keer op het doel van de koploper van de Eredivisie geschoten.

O Mauro Icardi wist in beide thuiswedstrijden van Internazionale in het huidige Champions League-seizoen tot scoren te komen, tegen Tottenham Hotspur en Barcelona.

O Luuk de Jong verzorgde de laatste drie Champions League-treffers van PSV. Ruud van Nistelrooij (1998) en Danny Koevermans (2008) zijn de enige spelers die erin slaagden om vier keer op rij te scoren namens de Eindhovenaren in het miljardenbal.