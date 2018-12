Sterling haalt uit naar Britse pers: ‘Dit versterkt racisme en agressief gedrag’

Raheem Sterling is zaterdagavond tijdens het duel tussen Chelsea en Manchester City (2-0) racistisch bejegend door de fans van de thuisploeg. Chelsea en de politie doen onderzoek naar wat er voorgevallen is. De aanvaller van Manchester City stelt in een statement op Instagram dat de Engelse kranten racisme in de kaart spelen.

“Ik ben normaal gesproken niet iemand die veel praat, maar als ik vind dat mijn standpunt gehoord moet worden, trek ik mijn mond open. Je kan zien dat ik gewoon moest lachen om wat er bij Chelsea tegen me gezegd werd, omdat ik niet veel beter verwacht”, laat Sterling weten. “Je hebt bijvoorbeeld twee spelers die bij dezelfde club hun carrière starten en ze hebben allebei de juiste dingen gedaan.”

“Dat houdt in dat ze een huis hebben gekocht voor hun moeders, die er met liefde en hulp voor hebben gezorgd dat ze dit bereikt hebben. Maar kijk eens naar de verschillen in de berichten die de kranten verspreiden over de jonge donkere speler en de jonge blanke speler”, vervolgt de aanvaller van Manchester City. Hij doelt op verschil in de berichtgeving over Tosin Adarabioyo en Phil Foden, die allebei een huis kochten voor hun moeder.

“Dit is onacceptabel, omdat een onschuldig iemand iets in de schoenen wordt geschoven door de manier van berichtgeving. Deze jonge donkere speler wordt in een kwaad daglicht gesteld. Dit versterkt racisme en zorgt voor agressief gedrag. Dus voor alle kranten die niet begrijpen dat er tegenwoordig nog racisme is: denk nog eens na over eerlijke publiciteit en geef iedere speler gelijke kansen”, besluit Sterling zijn statement.