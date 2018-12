‘Larsson was fysiek altijd matig, ik nam hem kwalijk dat hij te weinig deed’

Sam Larsson lijkt eindelijk te aarden bij Feyenoord. De buitenspeler kwam in de laatste twee competitieduels tot vier doelpunten; tegen PSV maakte hij vorige week nog de belangrijke 2-0. Foppe de Haan, die als trainer met Larsson samenwerkte bij sc Heerenveen, zou graag zien dat Larsson nog meer van zichzelf gaat eisen. Op fysiek vlak valt er nog veel te winnen, denkt hij.

Bij FOX Sports erkent De Haan dat Larsson 'goed kan voetballen'. "Maar ik liet hem ook testen en uit die tests bleek altijd dat zijn fysiek heel matig was. Ik nam het Sam kwalijk dat hij te weinig deed om zich echt te ontwikkelen", aldus de gestopte oefenmeester. "Dat is hij ook bij Feyenoord tegengekomen. Hij heeft echt tijd nodig gehad. Maar nu voetbalt hij echt goed, met name tegen PSV. Hij was heel actief en dynamisch en was bezig met opjagen."

"Toen dacht ik: verrek, als je dit kunt, dan moet hij de lat nog wat hoger leggen. Hij moet veel meer van zichzelf eisen", vindt De Haan. Wel merkt hij dat Larsson in dienst van Feyenoord heeft gewerkt aan zijn zwakkere punten. "Bij Heerenveen begon hij eigenlijk pas te voetballen als hij de bal had, maar dat leert hij nu af", geeft hij aan. "Hij is redelijk snel, maar niet heel erg. Maar hij is wel heel vaardig. Hij kan steengoed combineren met spitsen."

Voormalig Feyenoorder Wim Rijsbergen zegt zondag tegen de NOS blij te zijn met de 'opleving' van Larsson. "Dat is wel echt een pluspunt en ook mooi om te zien. Ik was ook erg verrast hoe ze speelden tegen PSV. Als ze dat vaker kunnen brengen...", aldus Rijsbergen, die positieve geluiden hoort rond de club. "Ik was deze week nog bij het Feyenoord-diner en daar was het geloof er bij de meeste mensen weer. De mensen daar waren erg optimistisch." Zondag gaat Feyenoord op bezoek bij FC Emmen.