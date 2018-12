‘Ik ga altijd het veld op met het idee: ik zorg dat mijn moeder te eten heeft’

De wieg van Yerry Mina stond in het Colombiaanse Guachené, een dorp ten zuiden van Cali. De 24-jarige verdediger van Everton groeide op in armoede en beloofde zijn moeder al op jonge leeftijd dat hij haar welvaart zou bezorgen, zo vertelt hij in een interview met de Daily Mirror. “Mijn houding heeft te maken met de omstandigheden waarin ik ben opgegroeid”, zegt Mina.

“We leefden met z'n vieren in één kamer en hadden het heel moeilijk. Mijn vader zocht werk en ging dagelijks de straat op. Ik weet nog dat mijn moeder huilde en dat ik tegen haar zei: luister mam, op een dag ga ik een huis voor je bouwen. Ik zal ervoor zorgen dat je gevoed wordt met de hand van God. Ik wilde dat ze zou weten dat het in de toekomst beter zou zijn, met goed eten en een goed huis”, aldus de verdediger.

Mina begon zijn loopbaan bij Asociación Deportivo Pasto en kwam vervolgens via Independiente Santa Fe, Palmeiras en Barcelona bij Everton terecht. “Tot op de dag van vandaag ga ik altijd het veld op met het idee: ik zorg dat mijn moeder te eten heeft. Uit die zware jeugd haal ik veel kracht. In het begin verdiende ik 6000 pesos (omgerekend €1,65) per dag. Ik gaf 4000 pesos aan mijn ouders, 1000 pesos aan mijn broer en hield zelf 1000 pesos over om na de training water te kopen.”

“Ik was altijd als eerste op de training en ging als laatste weg. De coaches vroegen waarom ik al snel met de volwassenen wilde trainen. Ik wilde echt voetbal spelen. Ik moest prof worden, voor mijn moeder. Nu lach ik, omdat ik gelukkig ben. Mijn huidige situatie is op geen enkele manier te vergelijken met wat mijn ouders of andere mensen in mijn geboortedorp hebben moeten doormaken”, besluit Mina.