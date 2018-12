Aanvaller scoort na 50 officiële wedstrijden: ‘Ik kreeg al een hoop appjes’

Na vijftig officiële wedstrijden in clubverband heeft Mitchell van Bergen eindelijk zijn eerste doelpunten te pakken. De aanvaller van sc Heerenveen, die 37 keer uitkwam voor Vitesse en 13 keer voor de Friezen, had zaterdag met twee treffers een belangrijk aandeel in de 1-5 zege op Willem II. Van Bergen is blij om eindelijk van de 'hatelijke nul' af te zijn.

De pas negentienjarige buitenspeler spreekt bij de NOS van een 'lekkere avond'. "Het maken van mijn eerste Eredivisie-doelpunt speelde wel in mijn hoofd, ja", beaamt hij. "Maar ik krijg veel vertrouwen van de trainer en mijn teamgenoten. Ze zeiden dat ik vanavond zou gaan scoren, dus toen dat gebeurde was ik ook ontzettend blij."

Dat hij er twee zou maken, had Van Bergen niet verwacht. En hij erkent dat hij stiekem dacht aan een hattrick, omdat Heerenveen in de slotfase zoveel ruimte kreeg van de tien van Willem II. "Maar na afloop kreeg ik al een hoop appjes waarin stond: 'Hehe, eindelijk gelukt'. Dus de twee goals waren voor vanavond wel genoeg", lacht hij.

Voor Willem II werd het na een rode kaart voor Freek Heerkens, bij een 1-1 stand in de slotfase van de eerste helft, een kansloze avond. Invaller Jordens Peters, die de aanvoerdersband overnam van Heerkens, voelde zich machteloos. "Het was een cruciaal moment, met die penalty. Die zette de wedstrijd wel op zijn kop, want daarvoor vond ik ons redelijk gelijkwaardig", aldus de verdediger van Willem II.

Heerkens zelf zegt zich 'schuldig' te voelen richting het team. "Die overtreding bega ik in een soort reflex", legt hij uit aan het Brabants Dagblad. "Ik probeerde de scheidsrechter nog over te halen om geel te geven vanwege de triple-punishment-regel. Maar ik wist eigenlijk wel dat voor deze overtreding een rode kaart staat. Balen, maar het is nu niet anders. We moeten verder."