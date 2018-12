Jadon Sancho: ‘Hij kan mensen boos maken, dat is niet altijd goed’

Jadon Sancho verruilde Manchester City in de zomer van 2017 voor Borussia Dortmund. In Duitsland heeft achttienjarige vleugelaanvaller zich stormachtig ontwikkeld en dit seizoen was hij in 21 wedstrijden goed voor 6 doelpunten en 9 assists. Sancho raadt jonge spelers aan om zijn pad te volgen, zo vertelt hij in gesprek met de Daily Mirror.

“Ik denk dat ik een rolmodel kan zijn voor kinderen die opgroeien. Oké, ik ben pas achttien, maar leeftijd is maar een getal. Als je goed genoeg bent, waarom niet? Vooral in Engeland vertrekken jonge spelers pas als ze 22 zijn. Ik zou tegen andere jongens willen zeggen: wees niet bang en volg mijn pad. Je bent er maar om één reden: om het te maken als voetballer. Je zal je kansen moeten grijpen, want anders kan je niet slagen”, zegt Sancho.

“Je kan nooit het beste uit jezelf halen als je de kansen niet grijpt. Mensen vragen me waarom ik naar Dortmund ben gegaan, een plaats waar ik de taal niet spreek”, vervolgt de jonge Engelsman. “Maar ze spelen veel met jonge spelers en laten veel vertrouwen blijken. Dat is enorm gunstig om je te ontwikkelen en een van de voornaamste redenen dat ik hier ben gekomen. Daar komt bij dat het een grote club in een grote competitie is, dus waarom niet?”

“Het is niet gemakkelijk, temeer omdat ik de taal niet begrijp. Ik ben bezig om Duits te leren, maar dat kost tijd. Je hebt ballen nodig om te doen wat ik heb gedaan en te zeggen: ik ga mijn droom najagen. Ik was klaar om te spelen. Het is duidelijk dat City een goed team is. Maar ik heb het gevoel dat mijn weg bij City belemmerd werd en dat Dortmund een goede kans is om mezelf te laten zien. Voor jonge spelers is het ideaal om thuis aan spelen toe te komen en ik zeg niet dat het voor hen slecht is om in Engeland te blijven”, aldus Sancho.

“Spelers boeken op verschillende manieren vooruitgang. Mijn manier was door naar het buitenland te gaan en daar mezelf te laten zien. Het is geen probleem dat jongens in Engeland willen blijven. Ik wil alleen laten zien dat het op een andere manier kan”, stelt hij. Sancho noemt Neymar als zijn voorbeeld. “Hij kan mensen boos maken. Dat is niet altijd goed, maar hij is gewoon zichzelf. Ik houd van mensen die iets op een andere manier doen, dat zie je niet zo vaak op het veld.”