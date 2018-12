‘Man van 66 miljoen’ valt buiten selectie: ‘Hij heeft geen toekomst bij Chelsea’

Jamie Carragher ziet Álvaro Morata niet slagen bij Chelsea. Zaterdag, bij de wedstrijd tegen Manchester City (2-0 zege), behoorde de Spanjaard voor het eerst dit seizoen niet tot de wedstrijdselectie in de Premier League. Morata heeft de verwachtingen nooit volledig kunnen waarmaken op Stamford Bridge sinds hij in 2017 overkwam van Real Madrid.

Morata kwam dit seizoen tot veertien competitieduels, waarvan vier als invaller, en scoorde vijf keer. Trainer Maurizio Sarri geeft concurrent Olivier Giroud ook regelmatig de kans, terwijl het zaterdag Eden Hazard was die in de spits stond. Giroud mocht plaatsnemen op de bank; Sarri noemde het 'zinloos' om twee spitsen op de bank te zetten en zodoende viel Morata buiten de boot. Carragher, clubicoon van Liverpool, stelt dat de aanvaller niet kan tippen aan voorgangers als Didier Drogba en Diego Costa.

"Ik denk dat Didier Drogba blijvend de perceptie heeft veranderd van wat een spits kan brengen", schrijft de oud-verdediger in zijn column voor de Daily Telegraph. "Daardoor doemt de vraag op waar zijn meest recente opvolger, Álvaro Morata, voor herinnerd zal worden. Zoals het er nu voorstaat, geloof ik niet dat hij een toekomst heeft bij Chelsea. Ik zie dat hij veel kwaliteit heeft, maar het lijkt me ook iemand die door een goede verdediger aan banden te leggen is."

De analist stipt aan dat Morata met een transfersom van 66 miljoen euro is hij de duurste speler ooit van Chelsea is, na doelman Kepa Arrizabalaga. Hij begrijpt daarom dat Sarri blijft vasthouden aan Morata. "Maar ik denk niet dat het ooit nog gaat klikken tussen Morata en Chelsea. En ik weet zeker dat de club er ook zo over denkt. Ze kijken al naar opties voor volgend seizoen. Chelsea heeft geen tijd om te verspelen."

"Met een topspits zouden ze Manchester City kunnen uitdagen. Elke keer dat Chelsea kampioen werd, stond er een fantastische spits in het elftal: Drogba of Diego Costa. En dit elftal heeft wanhopig de behoefte aan zo'n spits", concludeert Carragher. Chelsea staat momenteel vierde in de Premier League, met acht punten minder dan koploper Liverpool. Hazard is de meest scorende speler van the Blues, met zeven doelpunten.