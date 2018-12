Kamphuis verdedigt zich na veelbesproken gele kaart voor De Ligt

Jochem Kamphuis blijft achter zijn beslissing staan om Matthijs de Ligt zaterdagavond een gele kaart toe te kennen, en geen rode. De verdediger van Ajax vloerde Kingsley Ehizibue in de vijfde minuut, waarna de spelers van PEC Zwolle om rood smeekten. Scheidsrechter Kamphuis vond een gele kaart voldoende en werd daarin gesteund door videoscheidsrechter Dennis Higler.

Ajax verloor de bal, waarna PEC kon counteren. Ehizibue speelde het leer ver voor zich uit en werd geraakt door De Ligt. De verdediger erkende na afloop dat het een overtreding was, maar vond geel een terechte beslissing omdat André Onana vermoedelijk op tijd bij de bal zou zijn geweest. Kamphuis is het daarmee eens. "Bij een scoringskans gaat het erom of het een overduidelijke scoringskans is. Hier is er twijfel of Ehizibue bij de bal komt, hij speelt de bal ver voor zich uit en Onana komt uit", legt de arbiter uit aan de NOS.

"Omdat er dan twijfel is of hij de bal onder controle krijgt, is het een gele kaart en geen rode", aldus Kamphuis. "Ja, natuurlijk is er contact geweest met de VAR. Deze momenten worden altijd teruggekeken. Dus Dennis heeft dat nu ook gedaan en mijn gele kaart bevestigd. Hij bevestigde ook dat de bal ver voor de speler uitgespeeld werd en dat er twijfel was over de scoringskans. Dus was het een terechte gele kaart."

Ehizibue zelf kon bij FOX Sports ook geen uitsluitsel geven. "Ik dacht dat ik doorgebroken was. Ik weet niet zeker of ik bij de bal kon. Toen ik werd geraakt kon ik sowieso niet meer bij de bal", zei hij. Ajax won de wedstrijd uiteindelijk met 1-4 en verkleinde het gat met koploper PSV daardoor weer tot twee punten. De Eindhovenaren wonnen vrijdag al met 6-0 van Excelsior.