Guardiola wordt emotioneel van ‘exceptioneel’ City na eerste nederlaag

Josep Guardiola neemt zijn spelers niets kwalijk na de eerste nederlaag van het seizoen in de Premier League. Manchester City verloor zaterdagavond met 2-0 van Chelsea en raakte daardoor de koppositie kwijt aan Liverpool. Volgens Guardiola liet het spel van zijn ploeg amper iets te wensen over. "Ik word er emotioneel van, als ik zie wat deze spelers elke drie dagen weer presteren", vertelt hij na afloop aan de Engelse pers.

Het was voor Manchester City de eerste verliespartij in competitieverband sinds 7 april (2-3 tegen Manchester United). "We willen graag kampioen worden en wij zijn de te kloppen ploeg", beseft Guardiola. "We hebben nog veel wedstrijden te gaan en nog veel punten te pakken. We moeten consistent spelen en dat deden we vandaag. We speelden ongelooflijk goed in de eerste helft. Chelsea kreeg een minimaal aantal kansen (één schot, red.) en wist te scoren. We hadden geen controle op het moment dat ze een aanval opzetten aan de linkerflank, maar we speelden beter dan op dagen waarop we wél wonnen."

Na de rust vocht Manchester City tot het eind, merkt Guardiola op. Afgezien van 'vijf à acht minuten' was zijn ploeg in de gehele wedstrijd 'fantastisch'. Hij bestrijdt de suggestie van een off-day dan ook met klem. "Als je dat denkt, heb je de wedstrijd niet gezien. Chelsea heeft een goede ploeg, maar wij waren exceptioneel goed in de eerste helft. Ik heb nergens spijt van. We hebben laten zien dat we wilden winnen en we creëerden kansen. Zij kregen er één na 44 minuten en wij incasseerden een doelpunt. Soms loopt het zo. Dan ben je beter, creëer je kansen en kan de tegenstander niet voetballen zoals ze zouden willen."

"Zij zijn gewend om 75 procent balbezit te hebben, maar dat kon nu niet. Maar op dit niveau, en in de Champions League, heeft de opponent zoveel kwaliteit dat een halve kans genoeg is om te scoren. Dat was de realiteit. We nemen de les mee", aldus Guardiola, wiens collega Maurizio Sarri van Chelsea 'blij' is met de zege. "Het is moeilijk om een ploeg van Josep Guardiola te verslaan", weet Sarri. "Ik weet heel goed dat ze nog een stapje verder zijn dan wij. In een competitie van tien maanden is het moeilijk om dat gat te dichten. Ik vind Manchester City op dit moment het beste team in Europa. We hebben gewonnen, maar we hadden wat mazzel in de eerste 25 minuten. Zij hadden toen kunnen scoren."