De Ligt: ‘Ik zou eerder bij een all-you-can-eat gaan zitten, denk ik’

Matthijs de Ligt ontkent dat hij vorige maand bij een gesprek tussen Frenkie de Jong en Maxwell aanwezig was. Volgens de NOS zat De Ligt samen met de middenvelder van Ajax en de directeur van PSG aan tafel bij een diner in het Amsterdamse restaurant La Rive. De Ligt zegt 'niet in gesprek' te zijn geweest.

"Maar ik zou ook niet bij zo'n restaurant gaan zitten denk ik. Een all-you-can-eat is meer wat voor mij", voegt de aanvoerder van Ajax eraan toe in gesprek met Voetbal Inside. Hij geeft aan dat de geruchten over De Jong weinig invloed hebben gehad op De Ligt zelf en op de spelersgroep van Ajax. Deze week schreef De Telegraaf dat hij voor 75 miljoen euro op weg is naar Paris Saint-Germain.

"Er wordt zoveel geschreven over Frenkie. Volgens mij speelt hij al bij Paris Saint-Germain, bij Barcelona, bij Manchester City en noem het allemaal maar op", aldus De Ligt. "Dat is allemaal mooi geschreven en dat slaat als een bom in bij allemaal mensen, maar dat is voor ons geen issue geweest." Zaterdag boekte Ajax een 1-4 zege op PEC Zwolle, met De Ligt en De Jong in de basis. Laatstgenoemde nam een doelpunt voor zijn rekening.

De Ligt was zelf nog betrokken bij een veelbesproken moment: de mandekker vloerde Kingsley Ehizibue, waarna de spelers van PEC om rood smeekten. Scheidsrechter Jochem Kamphuis vond een gele kaart voldoende en werd daarin gesteund door de videoscheidsrechter. "Ik onderschep de bal en raak hem heel licht", blikte De Ligt terug bij FOX Sports. "Hij speelt hem heel ver voor zich uit, maar het is wel een overtreding. Ik denk dat geel een terechte beslissing is en dat Onana de bal had gehad."