Frenkie de Jong legt handelsmerk uit: ‘Die is nog niet goed ontwikkeld’

Frenkie de Jong maakte zaterdagavond een heerlijk doelpunt in de uitwedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle (1-4). Nog geen 48 uur na het nieuws dat de middenvelder voor 75 miljoen euro op weg zou zijn naar Paris Saint-Germain, soleerde hij zich langs enkele tegenstanders en schoot hij de bal fraai achter doelman Mickey van der Hart.

“Ik kreeg de bal mee en er was wat ruimte”, blikte De Jong in gesprek met FOX Sports terug op de 0-2. “Ik was echt op zoek naar de actie en het schot. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens naar de steekpass heb gekeken. Als ik mis had geschoten, was het een grote fout geweest.”

De Jong rondde, niet voor de eerste keer, met de binnenkant van zijn wreef af. Dat heeft volgens de middenvelder een logische reden. “Het schot met de wreef heb ik nog niet goed genoeg ontwikkeld. Ik heb nog niet zo'n goede wreef dat ik vaak van afstand ga schieten. Vanaf de rand van het zestienmetergebied denk ik dat ik meer kans maak met mijn binnenkant.”

De Oranje-international wist van tevoren dat veel ogen op hem gericht zouden zijn. “Jawel, je voelt dat wel. De camera's liepen alleen maar achter mij aan en volgden me, dus dan merk je het wel een beetje. Je voelt dat veel ogen op je gericht zijn, dus dan wil je misschien nog iets meer laten zien dat je wel kan voetballen.”