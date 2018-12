Matthijs de Ligt spreekt hoop uit: ‘Maar Kostas Lamprou zou het ook kunnen’

Ajax kwam zaterdagavond niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen PEC Zwolle (1-4). In de eerste helft haakte zowel Donny van de Beek als André Onana af en zag Erik ten Hag zich genoodzaakt om Zakaria Labyad en Kostas Lamprou in te laten vallen. Kasper Dolberg ontbrak al in de wedstrijdselectie in Overijssel door een knieblessure, terwijl de net herstelde Hakim Ziyech negentig minuten op de bank bleef.

Een vervelende blessuregolf, daar Ajax komende woensdag tegen Bayern München om de eerste plaats in de groepsfase van de Champions League strijdt. Matthijs de Ligt deed na afloop navraag bij Onana, die echter weinig kon zeggen over de ernst van zijn kwetsuur aan de hamstrings. “Iedereen weet wat André voor ons betekent. Ik vind André een hele belangrijke kracht voor ons, bijvoorbeeld met hoge ballen.”

“Dat is één van zijn sterke punten en iedereen zal een keeper als Onana missen”, benadrukte De Ligt tegen FOX Sports. “Maar goed, we hebben ook gezien dat Kostas op de training laat zien dat hij het ook zou kunnen.” De kwetsuur van Van de Beek lijkt daarentegen mee te vallen. “Ik denk dat het wel goed zit.”

"We gaan morgen (zondag, red.) bekijken of zij twijfelgevallen zijn voor de wedstrijd van woensdag tegen Bayern München in de Champions League”, was het enige wat Ten Hag erover kwijt wilde. Ajax verkleinde door de zege op PEC de achterstand op koploper PSV weer tot twee punten. De Eindhovenaren waren vrijdag al in eigen huis met 6-0 veel te sterk voor Excelsior.