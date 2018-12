Danny Blind haalt uit: ‘Hij kan niet eens een goed elftal neerzetten’

Danny Blind is geen fan van de manier waarop José Mourinho momenteel de selectie van Manchester United leidt. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal laat in gesprek met Engelse media weten dat de moeizame relatie tussen de manager en Paul Pogba het bewijs is dat de Portugees de weg kwijt is. “Hij kan niet eens een goed elftal neerzetten.”

“Hij heeft niet de juiste voetballers gekocht en de manier waarop Manchester United speelt is niet gebaseerd op een speelstijl waarin de spelers weten wat ze moeten doen”, claimt de vader van voormalig Mancunian Daley Blind. “Hij verandert bijvoorbeeld altijd zijn laatste linie. De ene wedstrijd speelt hij met vijf verdedigers, daarna weer met vier.”

“In sommige wedstrijden speelt hij zelfs met zes voetballers achterin, zelfs als ze in balbezit zijn.” Mourinho stelde Pogba zaterdag in de 4-1 overwinning op Fulham niet op, maar na afloop gaf de Portugees aan dat de middenvelder komende week in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia zal starten. De Fransman moet dan wel ‘dezelfde mentaliteit tonen als de rest van de selectie’, voegde hij daar nog aan toe.

Blind is van mening dat Mourinho verantwoordelijk is voor de vormdip van Pogba. “Hij moet ervoor zorgen dat hij simpel gaat spelen. Pogba is een speler die met ingewikkelde en moeilijke oplossingen wil komen. Op het middenveld wil hij honderdduizend keer de bal hebben. Hij wil zijn tegenstanders op kracht van zich afschudden, met een schouderduw of wat dan ook, alvorens hij zich op de bal richt. Maar in de Premier League is iedereen even sterk", besloot de voormalig Oranje-international. Op die manier kan hij het verschil niet maken. Dus laat hem de bal direct en simpel rondspelen.”