Frenkie de Jong: ‘Ajax praat met meerdere clubs en mijn zaakwaarnemer ook’

Veel ogen waren zaterdagavond gericht op Frenkie de Jong, die sinds enkele dagen als ‘de man van 75 miljoen euro’ door het leven gaat. De middenvelder van Ajax wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain, dat bereid is om volgend jaar zomer een dergelijk bedrag neer te tellen. Na het duel met PEC Zwolle (1-4), waarin de middenvelder op heerlijke wijze scoorde, benadrukte hij dat er nog niets zeker is.

"Ik heb nog geen keuze gemaakt en Ajax is nog niet rond met de club”, vertelde De Jong in gesprek met FOX Sports. “Ik weet nog niet wat ik ga doen aan het eind van het seizoen. Ik weet niet of ik ga blijven of ga vertrekken, en ik weet ook niet naar welke club ik ga als ik vertrek. In principe ligt alles nog open en is er nog niets besloten.”

“Ajax praat met meerdere clubs en mijn zaakwaarnemer ook”, verwees De Jong naar zijn zaakwaarnemer Ali Dursun, die afgelopen donderdag met technisch directeur Antero Henrique en oud-voetballer Maxwell in Amsterdam werd gespot. Het gezelschap had in de Johan Cruijff Arena een onderhoud met directeur spelersbeleid Marc Overmars. “Het is niet aan mij om te zeggen met welke clubs, maar ik denk niet dat mensen er verbaasd over zullen zijn. We hebben er toestemming voor van Ajax.”

Een dag na de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (2-2) vlogen De Jong en Dursun naar Engeland voor een uren durend onderhoud met Josep Guardiola. Ook Manchester City heeft interesse. “Daar kan ik niet heel veel over zeggen”, vertelde De Jong lachend. “Ik gooi geen enkele deur dicht. Ik weet wel iets meer dan jullie, maar eigenlijk weet ik net zoveel omdat er nog niets is besloten. Dat is echt waar. Maar in de winterstop weggaan, gaat zeker niet gebeuren.”