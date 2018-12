De Graafschap sprokkelt punt in Den Haag bij debuut Etemadi

De ontmoeting tussen ADO Den Haag en De Graafschap heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in de Hofstad eindigde doelpuntloos: 0-0. Het was het tweede punt voor de ploeg van trainer Henk de Jong op vreemde bodem. Eerder eindigde het duel bij FC Emmen in 1-1. De Doetinchemmers blijven door het gelijkspel wel op de zeventiende plek staan; ADO is op een twaalfde plek terug te vinden.

ADO en De Graafschap lopen niet over van zelfvertrouwen en dat was in de eerste helft duidelijk zichtbaar. Toch was het team van Groenendijk de gevaarlijkste ploeg in de eerste 45 minuten. Hidde Jurjus werd na enkele minuten getest door Sheraldo Becker en na dik een half uur spelen kregen de Hagenaars een goede kans op de 1-0. Na voorbereidend werk van Danny Bakker mikte Nasser El Khayati de bal in het zijnet.

ADO probeerde nog voor rust de 1-0 te forceren, maar zonder resultaat. Jurjus had enkele minuten voor rust moeite met het wegwerken van een indraaiende trap van El Khayati. Voor de doelman van de Doetinchemmers zat het duel er na een helft al op. Jurjus bleef met een blessure achter in de kleedkamer en werd vervangen door Agil Etemadi.

Atemadi werd meteen na rust getest door Elson Hooi, terwijl een poging van El Khayati hard naast ging. Robert Zwinkels had aan de andere kant van het veld weinig moeite met een schot van Erik Bakker. Het duel ging op en neer, met goede reddingen van Zwinkels en Etemadi op pogingen van respectievelijk Leeroy Owusu en El Khayati. Furdjel Narsingh liet twintig minuten voor tijd een reuzekans op de 0-1 liggen. In de slotfase was De Graafschap opnieuw dicht bij een doelpunt. Delano Burgzorg stuitte op Zwinkels en Daryl van Mieghem schoot vervolgens hoog over.