Fenomenale Lionel Messi leidt Barcelona naar zege in stadsderby

Barcelona heeft zaterdagavond op eenvoudige wijze drie punten verzameld. De regerend landskampioen was eigenlijk na een helft al klaar met stadsgenoot Espanyol, dat uiteindelijk vier tegendoelpunten moest slikken: 0-4. Lionel Messi speelde een hoofdrol in de Catalaanse derby: de clubtopscorer aller tijden schoot op schitterende wijze twee vrije trappen binnen en bereidde ook de 0-2 van Ousmane Dembélé voor. Luis Suárez verscheen ook op het scorebord. Door de zege gaat Barcelona nu alleen aan kop in LaLiga.

Espanyol was in de eerste 45 minuten niet opgewassen tegen Barcelona, dat onder leiding van een fenomenale Messi een bijzonder comfortabele ruststand afdwong. Na zeventien minuten spelen nam het team van Ernesto Valverde de leiding: Diego López ging tot het uiterste om een vrije trap van Messi op een gevaarlijke plek te keren, maar de schitterende inzet van de Argentijn zeilde in de bovenhoek: 0-1. Espanyol kwam amper in de buurt van het doel van Marc-André ter Stegen en mocht López dankbaar zijn dat hij even later de 0-2 voorkwam: oog in oog met Luis Suárez kwam de doelman als winnaar uit de strijd.

Na 26 minuten spelen verdubbelde Barcelona alsnog de leiding: Messi was niet van de bal af te krijgen en verstuurde uiteindelijk een heerlijke steekpass richting Dembélé, die goed kapte en het leer vervolgens fraai in de verre hoek mikte. Espanyol diende als speelbal voor de bezoekers, die keer op keer grote kansen creëerden. Na een schitterende pass van Messi werkte Suárez de bal op de paal en het aluminium voorkwam niet veel later eveneens een treffer van de Argentijn, na een goede redding van López op een kopbal van Ivan Rakitic. In de extra tijd viel de 0-3 alsnog: Suárez liep zich goed vrij na een pass van Dembélé, was niet van de bal af te krijgen en schoot het leer uit een moeilijke hoek laag achter López.

In de tweede helft daalde het tempo in het spel van Barcelona, tot ontevredenheid van Valverde. Zo voorkwam Ter Stegen ternauwernood een aansluitingstreffer van Hernán Pérez, maar veel gevaarlijker kon de thuisploeg niet worden. López werd getest door zowel Dembélé als Messi en laatstgenoemde maakte na ruim een uur spelen op schitterende wijze de 0-4: vanaf een meter of 27 schoot hij een vrije trap onberispelijk tegen de touwen. Dat was tevens het laatste wapenfeit, daar een doelpunt van Espanyol wegens buitenspel door de videoscheidsrechter ongeldig werd verklaard. Barcelona heeft nu 31 punten en daarmee een voorsprong van drie punten op Sevilla en Atlético Madrid.