Tottenham Hotspur heeft Kane en Eriksen niet nodig in King Power Stadium

Tottenham Hotspur heeft de derde plek in de Premier League weer opgeëist. De Londenaren zagen concurrent Chelsea eerder op de zaterdag winnen van Manchester City, maar deden zelf ook wat ze moesten doen op bezoek bij Leicester City: 0-2. De voorsprong op Chelsea en Arsenal bedraagt twee punten, terwijl de marge met nummer twee City vijf punten is.

Leicester had al sinds 22 oktober niet meer verloren in een officiële wedstrijd, maar Tottenham was wel een maat te groot. The Spurs hadden aanvankelijk wel moeite om in het ritme te komen. Het was Dele Alli die zorgde voor beleving bij de bezoekers: de anvallende middenvelder was de meest dreigende man op het veld, totdat Heung-Min Son de score opende. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg de Zuid-Koreaan aan de rand van het strafschopgebied de tijd en de ruimte om met het linkerbeen prachtig raak te krullen in de verre bovenhoek: 0-1.

Leicester, voor de tweede opeenvolgende wedstrijd zonder de geblesseerde Jamie Vardy, werd zelf nauwelijks gevaarlijk in de eerste helft. Mauricio Pochettino zal tot zijn genoegen hebben geconcludeerd dat hij Harry Kane lange tijd op de bank kon laten; de spits kreeg rust, evenals Christian Eriksen. Halverwege de tweede helft kwam de Deen er wel in als vervanger van Lucas Moura. De stand was toen al 0-2. Alli had de marge verdubbeld na 57 minuten: hij stond vrij bij de tweede paal en knikte raak na een voorzet van Son. Het was het vijftigste officiële doelpunt namens Tottenham Hotspur voor Alli.

Na de 0-2 was de wedstrijd wel gespeeld. Leicester bleef onmachtig in aanvallend opzicht en Tottenham spaarde de krachten. Het tempo was volledig uit de wedstrijd verdwenen. Son maakte zestien minuten voor tijd plaats voor Kane, maar ook hij kwam er niet echt aan te pas. Zodoende bleef het bij 0-2 en dat betekende voor Tottenham de twaalfde overwinning van het seizoen. Leicester leed juist de eerste nederlaag in acht officiële wedstrijden en blijft op de negende plek staan.