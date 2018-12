Blessures vormen smet op vierklapper van Ajax in Zwolle

Ajax heeft zaterdagavond de negende overwinning op rij mogen bijschrijven in de Eredivisie. Op bezoek bij PEC Zwolle boekte de ploeg van Erik ten Hag een 1-4 zege, in de aanloop naar de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Bayern München van woensdag. Het is onzeker of André Onana en Donny van de Beek er dan bij zijn, want de twee Ajacieden vielen geblesseerd uit in de eerste helft.

De afgelopen twee dagen werden bij Ajax gedomineerd door het nieuws over de vermoedelijke transfer van Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain. De middenvelder leek niet afgeleid door de transferperikelen, want na een halfuur zorgde hij voor het hoogtepunt van de eerste helft. De Jong kreeg de bal van Donny van de Beek, passeerde meerdere verdedigers van PEC en vond vanbuiten het strafschopgebied de rechterhoek met een geplaatst schot. Hij zorgde daarmee voor de 0-2; tien minuten voor zijn doelpunt was Ajax via Klaas-Jan Huntelaar al op voorsprong gekomen.

Via David Neres en Dusan Tadic kwam de bal voor de voeten van de spits, die de eerste serieuze kans voor Ajax benutte. Over het geheel had Ajax het moeilijk met het felle PEC. De ploeg van Erik ten Hag slaagde er ook niet in om de 0-2 voorsprong mee de rust in te nemen, want vlak voor de pauze kopte Ajax-huurling Zian Flemming op doel, tikte doelman Kostas Lamprou de bal tegen de lat en werkte Lasse Schöne het leer in eigen doel met het hoofd. De vrijstaande Neres liet even daarna een goede kans op de 1-3 liggen.

Dat Lamprou op doel stond, kwam door het uitvallen van Onana in de veertigste minuut. De eerste keeper kon niet meer verder vanwege knieproblemen. Het was al de tweede domper voor Ajax, want even daarvoor moest Van de Beek zich laten aflossen door Zakaria Labyad. De middenvelder leek door te kunnen na een blessurebehandeling, maar staakte de strijd toch. Wat hem precies mankeerde, was niet duidelijk. In de tweede helft maakte De Jong van afstand bijna zijn tweede doelpunt van de avond, maar hij krulde rakelings naast.

Het was twintig minuten voor tijd Schöne die voor de 1-3 zorgde en zijn eigen doelpunt daarmee uitwiste. De Deen kwam inlopen na een corner van Tadic, nam de bal in één keer op de schoen en drukte beheerst af. Neres had ook nog enkele mogelijkheden om zijn naam op het scoreformulier te krijgen, maar had het vizier niet op scherp staan. Tadic maakte er kort voor tijd wel 1-4 van, na een fraaie stift van De Jong en een kopbal van Labyad. Dankzij de overwinning verkleint Ajax het gat tot koploper PSV weer tot twee punten, maar de Eindhovenaren gaan zondag nog op bezoek bij Heracles Almelo.