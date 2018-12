‘Als Frenkie naar City gaat, kan hij achteraan aansluiten in de rij van tachtig’

Kenneth Pérez zou het wel begrijpen als Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain gaat. De grootmacht uit Frankrijk is volgens de analist niet alleen op financiële gronden aantrekkelijk, maar ook op sportieve. Pérez denkt dat de middenvelder van Ajax in Parijs meer kans maakt op speeltijd en geleidelijker richting het topniveau kan groeien dan bij een topclub uit bijvoorbeeld Engeland.

Pérez stipt bij FOX Sports aan dat De Jong 'standaard kampioen' zal worden in de Ligue 1. Het niveauverschil tussen PSG en de andere clubs ziet hij als iets goeds. "Hij is natuurlijk pas 21 jaar. Stel dat hij terecht zou komen bij Manchester City, Manchester United of Liverpool terecht zou komen: de Engelse competitie is fysiek sterker en het tempo ligt zó hoog. In Frankrijk zijn ze fysiek weliswaar even sterk, maar je komt wel binnen bij een ploeg waar je kunt wennen aan het topniveau."

"In de Champions League moet je het dan laten zien", gaat de voormalig middenvelder van Ajax verder. "Er zitten bovendien wedstrijden tussen tegen ploegen als Olympique Lyon en Olympique Marseille." Ook Barcelona werd genoemd als mogelijke bestemming voor De Jong, maar Pérez noemt die stap 'heel groot' voor een speler uit de Eredivisie. "Misschien te groot. Je moet ook bedenken dat Adrien Rabiot weggaat en er dus een plekje vrijkomt. Als je naar Manchester City gaat, kun je achteraan aansluiten bij de tachtig andere middenvelders."

Kees Kwakman zou de keuze van De Jong ook wel begrijpen. Een transfer naar elke club brengt risico's met zich mee, stipt de voormalig profvoetballer aan. "De ambitie van PSG is natuurlijk nog altijd enorm. Bij Barcelona is de honger misschien wel gestild; die jongens worden daar ook wat ouder. Bij Manchester City moet je je afvragen hoe lang Josep Guardiola nog blijft, want dit is al zijn derde seizoen daar. Normaal blijft hij niet veel langer bij een club." Zaterdagavond kwam De Jong nog tot scoren tijdens de 1-4 zege op PEC Zwolle.