Heerenveen komt één doelpunt tekort voor grootste uitoverwinning ooit

SC Heerenveen heeft zaterdagavond flink uitgehaald bij Willem II. Het team van trainer Jan Olde Riekerink zegevierde met 1-5 tegen de Tilburgers, die vijf minuten voor rust met tien man kwamen te staan. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Willem II in vier opeenvolgende Eredivisie-duels met de Friezen geen enkel punt pakte. Heerenveen staat nu achtste met twintig punten, terwijl Willem II met vier punten minder de elfde stek bezet.

In het eerste kwartier toonden beide teams hun aanvallende intenties, al stond het vizier van Donis Avdijaj en Ben Rienstra niet op scherp. Het was Heerenveen dat in de vijftiende minuut de leiding in Tilburg nam. De bal werd niet goed weggewerkt en daardoor kon Nemanja Mihajlovic, de vervanger van de zieke Arber Zeneli, van dichtbij binnen schuiven: 0-1. De Friese vreugde was van korte duur: Atakan Akkaynak kreeg twee minuten later de bal van Avdijaj en lobte de bal heerlijk over Warner Hahn heen: 1-1.

De wedstrijd kon daarna alle kanten op, met mogelijkheden voor opnieuw Mihajlovic, Daniel Crowley, Damil Dankerlui, Michel Vlap en Sherel Floranus. Freek Heerkens maakte in de 39e minuut een einde aan de open wedstrijd. De verdediger annex aanvoerder van Willem II trok Pelle van Amersfoort in het strafschopgebied naar de grond en Siemen Mulder kon niet anders dan naar de stip te wijzen en rood te trekken. Rienstra verzilverde de strafschop tegen zijn ex-werkgever, maar weigerde de treffer te vieren: 1-2.

De ondertalsituatie had fatale gevolgen voor Willem II, dat na de onderbreking een pak slaag van de noorderlingen kreeg. Vlap schoot de bal in de 53e minuut na een afgeslagen corner achter Timon Wellenreuther en vijf minuten later had ook Mitchell van Bergen een productief aandeel in de zege: hij zette de aanval zelf op, kreeg de bal terug en schoof eenvoudig binnen. De Friezen hadden geen kind aan de tien man van Willem II, waar Avdijaj na een uur spelen aan zijn tweede gele kaart ontsnapte na een schwalbe.

Van Bergen maakte zeven minuten later zijn tweede Eredivisie-doelpunt uit zijn loopbaan, na wederom matig verdedigen van Willem II: 1-5. Het was daarna aan Wellenreuther te danken dat Heerenveen geen recordzege bij Willem II boekte. De grootste uitoverwinning van de Friezen bij Willem II blijft een 1-6 zege, in februari 2001.