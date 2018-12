Manchester City is koppositie kwijt na eerste nederlaag van het seizoen

Manchester City heeft voor het eerst dit seizoen verloren in de Premier League. De ploeg van Josep Guardiola ging zaterdagavond kopje onder in de topper tegen Chelsea: 2-0. Het was voor Manchester City de eerste verliespartij in competitieverband sinds 7 april (2-3 tegen Manchester United). Dankzij het puntenverlies van de regerend kampioen gaat Liverpool nu aan de leiding in de Premier League, met een punt meer. Chelsea staat in ieder geval voor even op plek drie.

Het duurde even voordat de topper tot ontbranding kwam. Wel had Manchester City een duidelijk overwicht: in de eerste twintig minuten voltooide de thuisploeg zeventig passes op de vijandelijke helft, tegen negen van Chelsea. Het voetbal speelde zich dus voornamelijk af op de helft van de bezoekers en dat resulteerde ook in enkele kansen. Raheem Sterling dolde Marcos Alonso en vond Leroy Sané, wiens inzet knap werd geblokt door César Azpilicueta. Uit de daaropvolgende hoekschop zorgde Bernardo Silva voor gevaar, maar Chelsea kon opgelucht ademhalen.

De 1-0 van Chelsea was dan ook verrassend te noemen. In de laatste minuut van de eerste helft hield Eden Hazard een aantal verdedigers van Manchester City bezig, waardoor N'Golo Kanté ongestoord het strafschopgebied in kon sprinten. De Belg zag zijn Franse ploeggenoot vrijlopen, bediende hem laag over de grond en zag dat Kanté overtuigend afrondde in het dak van het doel. Het was zijn tweede doelpunt van dit Premier League-seizoen; nooit maakte Kanté meer treffers in één voetbaljaar. Het doelpunt viel bovendien uit de enige doelpoging van de thuisploeg in het eerste bedrijf.

Kort na de rust nam Willian de tweede doelpoging voor zijn rekening. Hij mikte een vrije trap over de muur, maar een knappe ingreep van keeper Ederson voorkwam de 2-0. Manchester City was na rust een stuk minder dominant dan in de eerste helft en creëerde nauwelijks kansen. Chelsea, dat zelf wel enkele kansen kreeg, wist de bezoekers te ontregelen en haalde zo de angel uit de wedstrijd. Twaalf minuten voor tijd zorgden the Blues voor de beslissing in de wedstrijd. Na een corner van van Hazard kopte David Luiz achterwaarts binnen, via de onderkant van de lat. Liverpool is als enige nog ongeslagen in de Premier League.