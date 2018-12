Cagliari voorkomt in 94e minuut unieke prestatie van Kluivert en AS Roma

Cagliari heeft zaterdagavond ternauwernood de ongeslagen thuisreeks dit seizoen in de Serie A in stand gehouden. AS Roma stond na veertig minuten met 0-2 voor en zodoende leek de eerste thuisnederlaag van de eilandclub een formaliteit. Het team van Eusebio Di Francesco gaf het duel in het Stadio Sant'Elia echter toch uit handen: 2-2. Door de remise blijft Roma voorlopig zevende in de Italiaanse competite, met 21 punten uit 15 duels.

AS Roma, dat Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy, Daniele De Rossi, Lorenzo Pellegrini en Ante Coric door divers blessureleed moest missen, leek in de eerste helft de basis voor de zege te leggen. Het team van Di Francesco nam na veertien minuten de leiding: Kluivert bezorgde een pass van Alessandro Florenzi bij de vrijstaande Cristante, die het leer vanaf de rand van het strafschopgebied laag en hard achter Alessio Cragno schoot: 0-1.

Het was voor Cagliari pas de eerste keer dit seizoen dat men in eigen huis achter de feiten aanliep. De eilandclub ontsnapte niet veel later aan de 0-2, toen een volley van Cengiz Ünder na voorbereidend werk van Kluivert net naast de paal ging. Ook pogingen van Cristante en Patrik Schick resulteerden niet in de 0-2. Vijf minuten voor rust kwam Roma alsnog aan zijn tweede goal: een vrije trap van Aleksandar Kolarov werd door Alberto Cerri van richting veranderd, waardoor Cragno kansloos was.

Na de onderbreking incasseerde Cagliari geen tegendoelpunt meer, al was dat vooral aan Cragno te danken. De doelman hield Nicolo Zaniolo tot tweemaal toe op geniale wijze van het scoren af. Een vermeende handsbal van Kolarov werd ook door de videoscheidsrechter niet met een strafschop bestraft. Voor Kluivert zat het duel er een kwartier voor tijd op: de Nederlander werd naar de kant gehaald ten faveure van Luca Pellegrini.

Cagliari kwam zes minuten voor tijd tot 1-2 via een rake kopbal van Artur Ionita en ging met man en macht op zoek naar een gelijkmaker. De gemoederen liepen hoog op: Cagliari-trainer Rolando Maran kreeg rood voor kritiek op de leiding en ook Luca Ceppitelli en Darijo Srna mochten inrukken na het uiten van hun ontevredenheid jegens de arbiter. Roma gaf het duel in de vierde minuut van de extra tijd toch uit handen: Kostas Manolas verkeek zich op een pass, waarna Marco Sau op Robin Olsen kon afstormen en voor de 2-2 kon zorgen.