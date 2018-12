Mourinho passeert Pogba weer: ‘Hij moet dezelfde mentaliteit tonen als de rest’

Manchester United speelde zaterdag een van de beste wedstrijden van het seizoen. De ploeg van José Mourinho won met 4-1 van Fulham en boekte daarmee de eerste competitiezege in vijf duels. Mourinho is blij met het verloop van de wedstrijd, vertelt hij na afloop op de persconferentie. "Het resultaat, het spel, de teamgeest, de supporters, mijn spelers: alles", reageert de Portugees op de vraag waar hij het meest gelukkig mee is.

Manchester United leidde bij rust al met 3-0. In de tweede helft kwam Fulham terug tot 3-1, maar Marcus Rashford bepaalde de eindstand op 4-1. "Dat de tweede helft niet zo spectaculair was als de eerste, komt door Claudio Ranieri", zegt Mourinho met een knipoog. "Hij versterkte zijn elftal. Het is een slimme man, een heel ervaren en sluwe vos. Hij leest het spel en zag dat wij domineerden in de eerste helft, dus hij voerde wijzigingen door waar zijn team drastisch beter van werd. Ik denk ook dat we de wedstrijd tegen Arsenal nog in de benen hadden en dat we moe waren van het spel van de eerste helft, dus we gingen minder druk zetten en het tempo werd lager."

Mourinho kondigt aan dat hij spelers rust zal geven in de eerstvolgende wedstrijd tegen Valencia, woensdagavond in de Champions League. "We moeten wel. Er zijn jongens die moeten rusten en jongens die moeten spelen. Het gaat uiteindelijk om vertrouwen en om wie recht heeft om te spelen. Als ik zeg dat Romelu Lukaku gaat spelen, dan verdient hij het. Maar een jonge jongen die elke dag werkt als een paard, zoals Andreas Pereira, zou ook kunnen gaan spelen. Ik ga wijzigingen doorvoeren in het elftal, omdat we ons al hebben geplaatst voor de volgende ronde", aldus Mourinho. Zijn ploeg kan nog groepswinnaar worden, maar moet dan hopen op puntenverlies van Juventus bij Young Boys.

Het plan van Mourinho om zijn opstelling om te gooien, betekent goed nieuws voor Paul Pogba. De middenvelder werd zaterdag voor de tweede keer op rij gepasseerd in de Premier League. Waar hij woensdag tegen Arsenal nog een kwartier meedeed, bleef Pogba tegen Fulham de hele wedstrijd op de bank. "Hij moet met dezelfde mentaliteit spelen als het hele team", schrijft Mourinho voor. "Paul kan fantastisch voetballen en heeft de potentie om een fantastische speler te worden. Tegen Valencia zal hij in de basis beginnen en kan hij een fantastische wedstrijd spelen, om iedereen te laten zien hoe goed hij is."