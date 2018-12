Bayern baalt van nieuws over Frenkie de Jong: ‘Ik ken hem al een lange tijd’

Bayern München zou het betreuren als Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain gaat, zo erkent sportief directeur Hasan Salihamidzic. De middenvelder van Ajax verkast 'zo goed als zeker' naar Parijs na het lopende seizoen, zo meldde De Telegraaf eerder deze week. Zelf liet De Jong in een reactie weten dat er nog geen definitief akkoord is.

Ook clubs als Barcelona, Manchester City en Bayern worden geregeld met De Jong in verband gebracht. In gesprek met de Duitse pers bevestigt Salihamidzic dat hij een oogje heeft op de 21-jarige Ajacied. "Het is een goede speler, zonder twijfel. PSG zou met hem nog sterker worden", geeft hij aan. "Ik ken hem al lange tijd en hij heeft zich heel goed ontwikkeld. Hij speelt voor de nationale ploeg van Nederland en doet het goed bij Ajax."

Bayern is bezig aan een teleurstellend seizoen. In de Bundesliga is de achterstand op koploper Borussia Dortmund opgelopen tot negen punten. De roep om verjonging en versterking klinkt luid in Beieren en Salihamidzic is van plan om in januari de markt op te gaan. "We zijn met wat dingen bezig en we gaan wel proberen om wat te doen. We zullen kijken wat er mogelijk is. Het is altijd moeilijk in de winterse transferperiode."

Zaterdag won Bayern met 3-0 van 1. FC Nürnberg, terwijl Dortmund de Kohlenpottderby tegen Schalke 04 omzette in een 1-2 overwinning. In de komende wedstrijd zal Bayern tegenover De Jong staan, want woensdagavond gaat de grootmacht uit Duitsland op bezoek bij Ajax in de afsluitende groepswedstrijd van de Champions League. Bayern heeft aan een puntendeling in de Johan Cruijff ArenA genoeg om groepswinnaar te worden.