Loting WK 2019: Oranje Leeuwinnen ontlopen absolute grootmachten

Het Nederlands vrouwenteam is bij het WK 2019 in Frankrijk ingedeeld in een poule met Canada, Nieuw-Zeeland en Kameroen. Dat heeft de loting in Parijs zaterdagavond uitgewezen. Oranje zat in Pot 2 tijdens de loting en wist dus dat het sowieso een sterke tegenstander zou treffen. Grootmachten als de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland werden echter ontlopen; Canada is de opponent uit Pot 1.

Canada is de nummer vijf van de FIFA-wereldranglijst. Het land was de organisator van het WK 2015, de eerste mondiale eindronde van Oranje, en ook toen troffen de landen elkaar in de poule. Het werd toen 1-1, waardoor ze allebei doorgingen. Oranje sneuvelde in de achtste finale; Canada werd in de kwartfinale uitgeschakeld. Oranje is overigens de nummer 7 van de wereld; Nieuw-Zeeland staat op plek 19 en Kameroen staat 46ste.

De nummers één en twee, plus de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales. Vervolgens volgt een knock-outfase, met uiteindelijk een finale en een wedstrijd om de derde plaats. Het WK vindt plaats van 7 juni tot en met 7 juli 2019. Het toernooi wordt afgewerkt in negen verschillende speelsteden: Valenciennes, Reims, Le Havre, Rennes, Lyon, Grenoble, Nice, Montpellier en Parijs.

Alle duels van Oranje vinden plaats in het noorden van Frankrijk. De eerste wedstrijd van Oranje zal op dinsdag 11 juni in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland zijn; vier dagen later is Kameroen in Valenciennes de tegenstander. De ploeg van Sarina Wiegman sluit de groepsfase op donderdag 20 juni af tegen Canada.

Tijdens het WK staat niet alleen de wereldtitel op het spel. In 2020 vinden in Tokyo de Olympische Spelen plaats en via het WK is deelname af te dwingen. Als Nederland in Frankrijk bij de drie best presterende Europese landen behoort, is kwalificatie voor de Spelen een feit. Als meerdere landen in dezelfde ronde uitgeschakeld worden, zal er middels een Olympisch Kwalificatietoernooi bepaald worden wie er naar Tokyo gaan.

De volledige loting:

Groep A:

Frankrijk

Noorwegen

Zuid-Korea

Nigeria

Groep B:

Duitsland

Spanje

China

Zuid-Afrika

Groep C:

Australië

Brazilië

Italië

Jamaica

Groep D:

Engeland

Japan

Schotland

Argentinië

Groep E:

Canada

Nederland

Nieuw-Zeeland

Kameroen

Groep F:

Verenigde Staten

Zweden

Thailand

Chili