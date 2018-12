Quincy Promes en Sevilla laten na alleen aan kop in LaLiga te gaan

Sevilla heeft zaterdag dure punten laten liggen in de strijd om de landstitel in Spanje. Drie uur na de zege van Atlético Madrid op Deportivo Alavés (3-0) leek het team van Pablo Machin een minimale zege op Valencia te boeken, en daarmee in ieder geval enkele uren alleen aan kop te zullen gaan, maar door een treffer in de 92e minuut eindigde het duel in Mestalla onbeslist: 1-1. Sevilla, Barcelona, dat zaterdagavond nog bij stadsgenoot Espanyol speelt, en Atlético hebben nu 28 punten in de Spaanse competitie.

In de eerste helft waren de teams aan elkaar gewaagd, maar vooral vanwege het gebrek aan kansen en de defensieve instelling in de eerste 45 minuten. Het duel in Mestalla was wellicht heel anders afgelopen als Tomas Vaclik in de eerste minuten niet als een reddende engel had opgetreden. De doelman van Sevilla redde bekwaam op een ferme kopbal van Ezequiel Garay en had daarna ook een antwoord op de rebound van Santi Mina.

Na de onderbreking veranderden de verhoudingen niet: Valencia nam het initiatief, terwijl Sevilla goed verdedigde en geduldig op een counterkans wachtte. In de 55e minuut kwam het scorebord in beweging: Sarabia reageerde alerter dan de defensie van Valencia op een mislukt schot van Wissam Ben Yedder en werkte het leer achter Neto. De thuisploeg claimde buitenspel, maar daar wilde de dienstdoende scheidsrechter niet aan.

Valencia zocht naar de gelijkmaker, maar mocht zich ook gelukkig prijzen dat een inzet van Ever Banega in de 67e minuut op de paal eindigde. Hoe los Che het ook probeerden, een gelijkmaker hing lange tijd niet in de lucht. Sevilla had ook zeven minuten voor tijd pech toen ook André Silva de bal na voorbereidend werk van Quincy Promes, die negentig minuten binnen de lijnen stond, op de paal mikte. Een dure misser, daar de fans van Valencia in de extra tijd alsnog mochten juichen: Mouctar Diakhaby kopte raak na een vrije trap van Dani Parejo.