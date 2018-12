Klopp: ‘Ik zou een boek kunnen schrijven over de sterke punten van Virgil’

Jürgen Klopp is zeer goed te spreken over het optreden van Liverpool in de uitwedstrijd tegen Bournemouth van zaterdagmiddag. The Reds zegevierden met 0-4, voornamelijk dankzij een hattrick van Mohamed Salah. De Egyptenaar wordt na afloop van de wedstrijd uitvoerig geprezen door Klopp, maar de trainer licht ook meerdere andere spelers van Liverpool uit.

"Hoe goed je ook speelt: je hebt iemand nodig die de kansen afmaakt", benadrukt de Duitser in de Engelse pers. "En hoe Mo dat met zijn twee doelpunten in de tweede helft deed, was buitengewoon goed. Ik kan weinig spelers opnoemen die die doelpunten ook gemaakt zouden hebben. Bij de 0-2 werd eigenlijk een overtreding op hem gemaakt, maar hij wilde zo graag scoren dat hij op zijn voeten bleef staan. En ja, ik heb gehoord dat hij buitenspel stond bij de 0-1, voordat daar weer iets van wordt gemaakt."

Liverpool is inmiddels al zeventien Premier League-duels op rij ongeslagen: een evenaring van het clubrecord. Volgende week zondag kan dat record gebroken worden in de thuiswedstrijd tegen rivaal Manchester United. "Ik heb een aantal jaar geleden gezegd dat we onze eigen geschiedenis moeten schrijven. Het is belangrijk, maar het is niet het belangrijkste om een record van dertig jaar oud te verbeteren", legt Klopp uit. "We willen zo succesvol mogelijk zijn. In deze competitie is het moeilijk te zeggen wat dat betekent. Maar ik had als trainer vaak pas in april 42 punten en nu hebben we dat al in december. Dat is een enorme prestatie."

De achterhoede van Liverpool kwam zaterdag op Dean Court geen moment in de problemen. Klopp beaamt dat Virgil van Dijk een belangrijke bijdrage levert aan de 'controle' die de ploeg op het veld had. "Absoluut. Ik zou een boek kunnen schrijven over de sterke punten van Virgil en die van Alisson Becker", geeft de oefenmeester aan. Daarna stipt hij echter ook het goede optreden van zijn andere spelers aan. "Vergeet ook niet wat Joël Matip vandaag liet zien en hoe goed hij was, ondanks dat hij totaal geen wedstrijdritme heeft. Hij traint op het hoogste niveau, maar behoort soms niet eens tot de wedstrijdselectie. Maar als we hem nodig hebben, dan speelt hij. Het gaat niet om één persoon."

"Kijk naar Andy Robertson of naar Milly (James Milner, red.), die zijn vijfhonderdste wedstrijd speelde en als rechtsback stond opgesteld. Hij had liever op elke mogelijke andere positie gestaan, maar hij heeft zijn taak uitgevoerd", zegt Klopp lovend. "Een centrumverdediger kan in zijn eentje niets beginnen. Een keeper kan soms wonderen verrichten in zijn eentje, maar lang niet altijd. We hebben al die jongens nodig en ik dank God dat we ze hebben kunnen vastleggen." Liverpool gaat momenteel aan kop in de Premier League, met een punt meer dan Manchester City. Het team van Josep Guardiola gaat zaterdagavond op bezoek bij Chelsea.