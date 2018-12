Salah weigert Man of the Match-award na hattrick: ‘Hij verdient het’

Mohamed Salah was zaterdagmiddag met een hattrick de grote man aan de kant van Liverpool in de met 0-4 gewonnen wedstrijd tegen AFC Bournemouth en the Reds gaan door die driepunter voorlopig aan kop in de Premier League. De Egyptenaar werd na afloop van het duel aangewezen als de Man of the Match, maar weigerde om de trofee in ontvangst te nemen.

James Milner speelde in het Vitality Stadium namelijk zijn vijfhonderdste wedstrijd in de Premier League en Salah vond dat zijn ploeggenoot met de prijs naar huis moest gaan: “Ik wil hem feliciteren met zijn prachtige carrière, hij verdient deze award. Ik hoop dat we dit seizoen samen iets gaan winnen, maar ik neem deze prijs niet mee”, reageerde de aanvaller na afloop bij Sky Sports.

Milner was op zijn beurt onder de indruk van Salahs prestatie: “Hij was ongelooflijk en bezorgde Bournemouth handenvol werk. Hij scoorde op een geweldige manier en het is ook goed dat we weer de nul hebben weten te houden. Ik kan nu van mijn vijfhonderdste wedstrijd genieten omdat we 4-0 hebben gewonnen, maar uiteindelijk is het meer iets om later op terug te kijken.”

“Het is een mooie mijlpaal om te bereiken, maar het resultaat was uiteindelijk het belangrijkst. We hebben deze week twee moeilijke uitwedstrijden gespeeld en hebben daarin twee erg goede resultaten behaald. We moeten onze voet op het gaspedaal houden. We hebben nu vlak achter elkaar een aantal wedstrijden gespeeld en we blijven resultaten behalen. De ene keer speelden we goed, de andere keer niet, maar spelers met de kwaliteiten van Mo kunnen in hun eentje een wedstrijd voor je winnen. Die luxe hebben we, al kun je ook aan de laatste twee wedstrijden zien dat de hele selectie vol kwaliteit zit.”