Salah imponeert met hattrick en legt druk bij Manchester City

Liverpool heeft, voorafgaand aan de kraker tussen Chelsea en Manchester City, gedaan wat het moest doen. Mede door een hattrick van Mohamed Salah won de ploeg van Jürgen Klopp zaterdag met 0-4 van Bournemouth. Liverpool neemt daardoor de koppositie over van Manchester City en heeft in aanloop naar de topper van zaterdagavond één punt meer dan the Citizens. Beide ploegen zijn als enige nog ongeslagen in de Premier League. Bovendien deelt Salah de topscorerspositie nu met Pierre-Emerick Aubameyang (beiden tien doelpunten).

Bournemouth begon uitstekend aan dit seizoen, maar werd tussen 3 november en 1 december met beide benen op de grond gezet via vier opeenvolgende nederlagen. Dinsdag volgde weer een opsteker: voor eigen publiek was Bournemouth met 2-1 te sterk voor Huddersfield Town. Die overwinning kreeg tegen Liverpool echter geen passend vervolg. De manschappen van Klopp hadden een duidelijk overwicht op Dean Court en buitten dat in minuut 25 voor het eerst uit. Roberto Firmino en Mohamed Salah combineerden fraai op circa 25 meter afstand van het doel, waarna eerstgenoemde het probeerde met een volley van afstand. Doelman Asmir Begovic kreeg de bal niet onder controle en de inlopende Salah kon daarvan profiteren in de rebound.

De Egyptenaar stond buitenspel op het moment dat Firmino richting doel schoot, maar dat werd niet opgemerkt door de arbitrage. Liverpool, overigens met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis tegen het Bournemouth van Nathan Aké, had in de eerste helft bijna zeventig procent balbezit en kreeg nog enkele halve kansen om de voorsprong voor rust uit te breiden. De bezoekers waren echter niet klinisch genoeg en datzelfde gold voor Bournemouth. De thuisploeg zocht wel naar de gelijkmaker, maar de achterhoede van Liverpool was solide en zou uiteindelijk de nul houden. Na rust breidden the Reds de marge nog een paar keer uit.

Enkele minuten na de start van de tweede helft prikte Salah zijn tweede van de middag binnen. De aanvaller werd bediend door Firmino na slordig balverlies van Steve Cook op het middenveld. Salah stormde af op het doel en vond uiteindelijk de verre hoek, door de benen van Aké. Halverwege de tweede helft werd de nachtmerrie voor Cook nog erger. Na een voorzet van de opgestoomde Andy Robertson kreeg Cook de bal tegen de eigen hak aan en zo passeerde hij zijn eigen doelman Begovic. En ook bij de 0-4 zag Cook er niet goed uit: de verdediger werd op snelheid afgetroefd op Salah, die doelman Begovic nog tweemaal omspeelde, de linkerhoek uitzocht en zijn hattrick completeerde.