Arias helpt Atlético Madrid met eerste assist op weg naar tweede plaats

Atlético Madrid heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de ‘topper’ tegen nummer vier Alavés. Los Colchoneros waren door doelpunten van Nikola Kalinic, dankzij de eerste assist van Santiago Arias in LaLiga, Antoine Griezmann en Rodri met 3-0 te sterk voor de bezoekers uit Baskenland en komen in punten gelijk met koploper Barcelona. Nummer drie Sevilla, dat later op de dag tegen Valencia speelt, kan echter wel weer over de Madrilenen heen stijgen, terwijl Barcelona zelf zaterdagavond de derby tegen Espanyol speelt.

Diego Simeone kon in het Wanda Metropolitano vanwege blessureleed geen beroep doen op onder meer Filipe Luís, Diego Godín en Juanfran, waardoor Saúl Ñíguez de wedstrijd begon als linksback en Arias op de andere flank een basisplaats kreeg. De van PSV overgenomen verdediger speelde na 25 minuten spelen een hoofdrol toen hij opstoomde over de rechterkant en zijn voorzet uiteindelijk binnen kon worden gelopen door Kalinic, die de plek van de eveneens geblesseerde Diego Costa innam.

Ondanks de voorsprong namen de zorgen bij Simeone een kleine tien minuten voor de rust verder toe toen Lucas Hernández zich vanwege knieklachten om een wissel vroeg en de weer net herstelde José Giménez zijn plek in moest nemen. Die wissel pakte een paar minuten na de rust bijna bijzonder goed uit toen de Uruguayaan bij een corner boven alles en iedereen uittorende, maar zijn kopbal uiteindelijk op de paal naast Fernando Pacheco zag belanden.

Kalinic moest een dik halfuur voor tijd plaatsmaken voor Vitolo, terwijl ook Thomas Lemar de negentig minuten niet vol mocht maken. De twee zagen vanaf de bank hoe Atlético in de laatste tien minuten het duel definitief op slot gooide. Aanvoerder Griezmann mocht eerst na een snelle uitbraak alleen op het doel af, trof in eerste instantie de paal en kon vervolgens de bal wel in het net werken. Twee minuten voor tijd was het opnieuw raak toen Pacheco nog wel een antwoord had op een schot van Ángel Correa, maar Rodri op de goede plek stond om uit de rebound de 3-0 binnen te knallen.