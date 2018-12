Spalletti kent nodige zorgen in aanloop naar duel met PSV: ‘Hij is er niet bij’

Internazionale ontvangt PSV dinsdagavond voor de laatste groepswedstrijd van de Champions League en hoewel er voor de Eindhovenaren niets meer op het spel staat, kunnen i Nerazzurri nog wel overwinteren in het miljardenbal. De Italianen zijn daarbij wel afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd tussen Barcelona en Tottenham Hotspur, want als the Spurs winnen in het Camp Nou, moeten zij vanwege het onderlinge resultaat genoegen nemen met een plek in de Europa League.

Inter zal in ieder geval zelf willen winnen van PSV om zoveel mogelijk kans op overwintering te houden en de voorbereiding op dat duel gaat niet helemaal van een leien dakje voor trainer Luciano Spalletti. De oefenmeester kan niet over de met een blessure kampende Radja Nainggolan, die de (met 1-0 verloren) topper tegen Juventus van vrijdagavond ook al moest laten schieten, beschikken, terwijl Matías Vecino een twijfelgeval is.

“Nainggolan is niet op tijd hersteld voor dinsdag. Ik heb Vecino tegen Juventus op de bank gehouden omdat hij met een spierprobleem in zijn dijbeen kampt en niet in actie kon komen. We zullen zien of hij dinsdag weer fit is, maar de dokter heeft wel gezegd dat doordat hij nu zijn rust heeft gepakt, hij dinsdag mogelijk wel in actie kan komen”, vertelde de trainer aan verslaggevers.

“Aangezien Roberto Gagliardini en João Mário niet staan ingeschreven voor de Champions League, moest ik Borja Valero op de bank houden en zorgen dat Matteo Politano in de tweede helft zijn rust kon pakken, zodat ze scherp zijn voor dinsdag”, vervolgde Spalletti. Inter en PSV treffen elkaar dinsdagavond om 21.00 uur in het Giuseppe Meazza.