Ronaldo: ‘Ik trainde omdat het moest, hij traint omdat hij ervan houdt’

Ronaldo Luís Nazário de Lima en Cristiano Ronaldo delen een naam, een verleden bij Real Madrid en een ‘verlangen om doelpunten te maken’. Volgens de Braziliaanse Ronaldo, die naast de Koninklijke ook actief was bij onder meer PSV, Barcelona en AC Milan, zijn dat echter ook de enige overeenkomsten tussen hemzelf en de aanvaller van Juventus.

“We zijn anders wat betreft de positie die we op het veld bekleedden en de manier waarop we onze positie invulden. Hoewel Cristiano nu wat centraler speelt, benadert hij het doel op een andere manier dan ik deed, hoewel het doel wel hetzelfde blijft. Natuurlijk zijn we wel bijna hetzelfde in ons verlangen om doelpunten te maken”, legt Ronaldo uit in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

De 98-voudig Braziliaans international wijst op de manier waarop Cristiano Ronaldo voor zijn sport leeft als de belangrijkste reden voor zijn voortdurende succes: “Het is geen toeval dat Cristiano op zijn 33e nog altijd in topvorm verkeert. Ik denk dat er maar weinig spelers zo goed voor hun lichaam zorgen als hij doet en ook nog zoveel verlangen hebben om beter te worden. Ik zeg niet dat ons concept van trainen, of hoe belangrijk we het vonden om te werken, compleet tegenovergesteld is, maar het is zeker wel anders. Ik trainde omdat het moest, hij traint omdat hij ervan houdt.”

Ronaldo zag hoe zijn naamgenoot afgelopen week naast de Ballon d’Or greep. De keuze voor Luka Mordric, die met Kroatië doorstootte tot de finale van het WK, kwam voor de Braziliaan echter niet als een verrassing: “Wij als spelers begrepen dat meteen al. Iedereen weet dat de uitslag van de Ballon d’Or beïnvloed wordt door de resultaten en op het WK deed het Kroatië van Modric het beter dan het Portugal van Ronaldo.”