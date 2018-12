‘Toen ik nog in de jeugd van PSV speelde, was ik al fan van Ajax’

Zakaria Labyad was anderhalf jaar lang een van de uitblinkers bij FC Utrecht en zag zijn goede spel in de Domstad afgelopen zomer beloond worden met een transfer naar Ajax. De spelmaker is er in Amsterdam nog niet in geslaagd om een onbetwiste basisplaats te veroveren, maar heeft wel het idee dat hij, mede door de intensiteit op de trainingen, al stappen heeft gezet.

“Ik kwam van FC Utrecht en daar waren de trainingen niet zo intens als hier bij Ajax. Bij Utrecht werd ook alles wel bijgehouden, maar er werd verder heel weinig gezegd over wat je allemaal had gedaan. Bij Ajax gebeurt dat wel iedere dag. Ik denk dat het niveau hier vele malen hoger ligt dan bij mijn vorige club. We spelen heel mooi voetbal, maar de intensiteit ligt ook hoog”, vertelt hij in gesprek bij Inside Ajax.

Met zijn overstap naar Ajax kwam er voor de spelmaker een droom uit, aangezien de aanvallende middenvelder, die zijn opleiding genoot bij PSV, al van jongs af aan fan is van de club: “Je ziet dat het hier enorm is, tijdens de oefenwedstrijden van begin af aan al. Toen ik als kleine jongen bij PSV in de jeugd speelde, was ik al fan van Ajax. Ik weet nog dat Wiljan Vloet hoofd jeugdopleiding was en ik bij PSV kwam in een Ajax-trainingspak. Ik dacht er niet bij na, omdat de kleding van Ajax heel mooi was.”

“Van jongs af aan wist ik al dat Ajax de grootste club van Nederland was”, vervolgt hij zijn verhaal. Nu Labyad zelf bij Ajax speelt, krijgt hij de kans om samen te werken met oud-topspelers als Richard Witschge en Aron Winter. Labyad steekt hier veel van op: “Die mannen hebben prijzen gewonnen waar wij als spelers alleen maar van kunnen dromen. Je weet wat voor een waarde zij hebben gehad voor het Nederlandse voetbal en bij de clubs waar ze hebben gespeeld. Wanneer zij iets uitleggen, dan je neem je dat ook aan.”