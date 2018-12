‘Als ik de keuze had, zou Paris Saint-Germain op de derde plaats komen’

Frenkie de Jong werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een flink aantal topclubs, maar Paris Saint-Germain lijkt op dit moment de beste papieren in handen te hebben om de middenvelder na dit seizoen over te nemen van Ajax. Volgens berichten in De Telegraaf sprak een delegatie van de Franse topclub afgelopen week al met Marc Overmars en is PSG bereid om 75 miljoen euro neer te leggen voor de Oranje-international.

De geruchten over een naderende overstap van De Jong naar Parijs leiden echter ook tot verbazing bij Cor Pot en Rinus Israël. De voormalige voetballers en trainers vragen zich bij NH af of Paris Saint-Germain wel de beste plek voor De Jong is om zijn loopbaan voort te zetten: “Ik zou als ik Frenkie was niet naar Frankrijk gaan”, begint Pot.

“De competitie is niet aantrekkelijk. Ik zou eerder naar Duitsland gaan, dat is volgens mij voor hem veel beter. Mag hij zelf ook nog bepalen waar hij heen wil of is het aan de clubs”, vraagt de voormalige rechterhand van Dick Advocaat zich verder af. “Wil hij het zelf ook? Dan is het zijn keuze.” Pot krijgt bijval van Israël, die PSG zelf niet bovenaan het lijstje zou hebben gezet.

“Het is een geweldige ploeg en ze zijn een van de kandidaten voor winst van de Champions League. De Ligue 1 stelt op zich niet al te veel voor, maar het is wel een betere competitie dan de Nederlandse”, legt Israël uit. “Als ik de keuze had tussen Manchester City, Barcelona en Paris Saint-Germain, was Parijs echter mijn nummer drie.”