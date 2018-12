‘Het is een opluchting om te zien dat hij dit bij Barça nog steeds doet’

Ousmane Dembélé was in het jaar dat hij voor Borussia Dortmund speelde in 50 wedstrijden goed voor 10 doelpunten en 22 assists, maar die Borussen waren uiteindelijk niet al te rouwig om het vertrek van de Fransman naar Barcelona. De aanvaller kwam in zijn tijd in Duitsland een aantal keer negatief in het nieuws en kwam niet meer opdagen nadat duidelijk werd dat de Catalanen concrete pogingen deden om hem binnen te halen.

De wereldkampioen was in de afgelopen maanden weer onderwerp van gesprek in de Spaanse pers vanwege onder andere het te laat verschijnen op de training, vermeende problemen met zijn dieet en zijn gameverslaving. Michael Zorc, technisch directeur van Dortmund, volgt de situatie nog altijd op de voet: “Zijn disciplinaire problemen lijken zich bij Barcelona, een van de grootste clubs van de wereld, nog altijd voort te zetten”, vertelt de sportbestuurder aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Ik ben opgelucht dat het uiteindelijk niets te maken had met de omstandigheden bij Borussia Dortmund”, vervolgt Zorc. Barcelona nam de 21-jarige Dembélé vorig jaar voor naar verluidt 105 miljoen euro over van de koploper van de Bundesliga en dat bedrag kan door allerhande bonussen nog met 40 miljoen euro oplopen. De Fransman was overigens niet de enige speler die voor kopzorgen in Dortmund zorgde, aangezien Pierre-Emerick Aubameyang zijn voormalige werkgever ook handenvol werk bezorgde.

“Het werd een soort spiraal, die uiteindelijk moeilijk te stoppen werd. Als de een besluit om in staking te gaan (Dembélé, red.) en de ander opeens zijn horloge lijkt te hebben verloren (Aubameyang, red.), werkt het door naar binnen en naar buiten toe”, sluit Zorc af. Aubameyang verliet Dortmund uiteindelijk in januari voor een kleine 64 miljoen euro voor Arsenal en is op dit moment met tien doelpunten topscorer van de Premier League.