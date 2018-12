Mourinho: ‘Geen enkele speler heeft me dat gevraagd, helemaal niemand’

Spelers als Antonio Valencia, Andreas Pereira, Matteo Darmian, Phil Jones, Chris Smalling en Anthony Martial beschikken over een aflopend contract bij Manchester United en de club moet bij een aantal van deze voetballers beslissen of de opties in hun verbintenissen gelicht gaan worden in de aankomende maanden. Onder meer Paul Pogba en Alexis Sánchez worden daarnaast in verband gebracht met een vertrek van Old Trafford, maar José Mourinho laat weten dat vooralsnog niemand hem verzocht heeft om in januari te mogen vertrekken.

“Nee, geen enkele speler heeft me dat gevraagd. Helemaal niemand”, vertelde hij tijdens een persconferentie. Manchester United heeft op het moment een achterstand van achttien punten op koploper Manchester City, terwijl nummer vier Chelsea al acht punten meer heeft dan the Red Devils. Mourinho weet niet hoe lang het nog gaat duren voordat zijn ploeg zich weer serieus in de strijd om de landstitel kan mengen.

“Het hangt af van onze ontwikkeling, maar ook van de ontwikkeling van de anderen. Het is één ding of de ploegen die boven ons staan zich in dezelfde richting blijven voortbewegen en hun ambitie om te investeren hetzelfde blijft. Een ander ding is of zij daarmee stoppen, of dat ze ermee moeten stoppen vanwege de Financial Fair Play-regels, zodat wij het gat wat beter kunnen dichten.”

“De wereld zit vol met geruchten en ik weet nooit of ze wel of niet waar zijn, het is ook niet mijn taak om alles te analyseren”, vervolgde hij zijn verhaal. Liverpool, dat momenteel op de tweede plek staat, won zijn laatste landstitel in 1990. Mourinho weet niet of zijn club een soortgelijke droogteperiode door zou kunnen maken: “Ik weet niet precies wat er gebeurd is in Liverpool. Ik ken alleen de cijfers, maar ik weet niet hoe ze tot stand gekomen zijn”, sloot de trainer, die het zaterdagmiddag met zijn ploeg opneemt tegen Fulham, af.