‘Guti’ schittert met twee assists: ‘Ik begreep de situatie tot nu toe’

PSV nam Érick Gutiérrez voor veel geld over van CF Pachuca. De middenvelder heeft echter lang moeten wachten op een basisplaats in de Eredivisie, want vrijdagavond begon hij voor het eerst sinds zijn transfer in de startopstelling van trainer Mark van Bommel. Guti leverde twee assists af tegen Excelsior (6-0).

“Ik begreep de situatie tot nu toe, omdat het bij PSV goed ging en de andere middenvelders lieten zien dat ze goede spelers zijn. Dan is het belangrijk om de anderen aan te blijven moedigen”, aldus de Mexicaan na afloop in een interview met het Eindhovens Dagblad.

Van Bommel gaf de voorkeur aan Gastón Pereiro, maar koos vrijdag dus voor de 23-jarige Gutiérrez. “Het is niet makkelijk in zo’n situatie en dat geldt voor alle anderen, omdat elke speler in de basis wil staan”, zo wordt de trainer geciteerd door de regionale krant.

“Dan ben je gefrustreerd, geïrriteerd en teleurgesteld, maar dan nog moet je op iedere training honderd procent geven en er staan voor de ploeg. Er zijn bij ons nooit spelers geweest die voor problemen gezorgd hebben en dat is een compliment aan het team.” Gutiérrez staat inmiddels op twaalf wedstrijden voor PSV.