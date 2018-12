Tagliafico geniet in Amsterdam: ‘Ik heb het hier erg naar mijn zin’

Nicolás Tagliafico is helemaal op zijn plek bij Ajax. De verdediger kwam in de winterstop over van Independiente en heeft even moeten wennen, maar hij zegt in een interview met de NOS dat hij zeker geen spijt heeft gehad van zijn transfer.

“Het wordt weer wat kouder, maar ik heb het hier erg naar mijn zin”, aldus de 26-jarige Tagliafico. “Ik heb al een aantal keer gefietst door het centrum van Amsterdam. Niet veel, maar toch. Nederland is een georganiseerd en geordend land. Ik kom uit een land dat totaal niet zo is, dus het valt mij erg op.”

Met Ajax neemt Tagliafico het zaterdag op tegen PEC Zwolle en vier dagen later staat het duel met Bayern München op het programma. Als de Amsterdammers die laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League winnen, dan sluiten zij Goep E af als winnaar. “Nou en of we kunnen winnen”, aldus de linksback.

“We hebben onze twee thuisduels in de Champions League gewonnen, dus het is mogelijk. We gaan alles geven om eerste te worden.” De 26-jarige Tagliafico speelde tot dusverre 36 wedstrijden voor Ajax en daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 7 assists. Zijn contract loopt nog tot medio 2022 door.