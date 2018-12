Enthousiaste Advocaat: ‘Dat is gave, net als Ronald Koeman die had’

FC Utrecht neemt het zondag in de eigen Galgenwaard op tegen Heracles Almelo. Nick Venema scoorde dit seizoen al drie keer in vier competitiewedstrijden en was tevens trefzeker in de KNVB Beker (één keer) en Keuken Kampioen Divisie (negen keer). Toch start hij waarschijnlijk niet in de basis bij FC Utrecht.

Dick Advocaat zegt in De Telegraaf dat hij de negentienjarige Venema niet ‘kapot’ wil maken: “In het geheel moet hij een aantal dingen verder ontwikkelen. Maar dat kun je leren en de talenten die hij heeft kun je niet leren. Hij komt dichter bij de basis, maar het gaat om het juiste moment. Dat is heel bepalend.”

Advocaat is wel enthousiast over de ex-speler van Roda’46, SV Woudenberg en SV Austerlitz: “Ik denk dat hij de spits van FC Utrecht gaat worden. Die kwaliteiten heeft hij gewoon. Hij is een heel rappe jongen en hij kan schieten, dat is echt ongelofelijk.”

“Dat kun je niet leren, dat is een gave, net als Ronald Koeman die had. Vanaf de zestien meter heeft hij een geweldig schot. Samen met zijn snelheid zijn dat twee eigenschappen die heel bepalend zijn voor een spits.” FC Utrecht staat na veertien speelronden op de vijfde plaats in de Eredivisie en heeft één punt minder dan Heracles.