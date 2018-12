Van Bronckhorst looft ‘complete spits’: ‘Hij is sneller dan men denkt’

Feyenoord gaat zondag op bezoek bij FC Emmen en het is nog onduidelijk of Robin van Persie in de basis staat. Zo niet, dan zal de aanvoerder waarschijnlijk vervangen worden door Dylan Vente. De negentienjarige aanvaller kwam dit seizoen in zeven competitiewedstrijden in actie en scoorde daarin nog niet.

Giovanni van Bronckhorst is hoe dan ook gecharmeerd van de international van Oranje Onder-20, zo vertelt hij in het Algemeen Dagblad: “Dylan is een complete spits. Hij is snel, veel sneller dan mensen misschien denken. Hij heeft prima loopacties, vooral in de rug van de centrale verdedigers. Hij kan uitstekend koppen en kan als aanspeelpunt fungeren. En hij kan in al die facetten nog beter worden.”

Het nieuws dat Frenkie de Jong in de zomer waarschijnlijk voor 75 miljoen euro de overstap maakt van Ajax naar Paris Saint-Germain, houdt de voetbalpers dezer dagen bezig. Op de vraag of ook Feyenoord in staat is om zo’n speler op te leiden, antwoordt Van Bronkchorst: “Tot nu toe niet, zo blijkt.”

“Ik las inderdaad een bedrag van 75 miljoen. Het zegt iets over de huidige markt en over het enorme talent dat De Jong heeft”, aldus de voormalig linksback. Met Feyenoord neemt Van Bronckhorst het zondag zogezegd op tegen FC Emmen. De Rotterdammers staan na veertien speelronden met 32 punten op de derde plaats in de Eredivisie.