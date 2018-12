‘De discussie over het spel van Frenkie de Jong is niet zuiver’

De KNVB voerde na het mislopen van het EK in 2016 een aantal veranderingen door die het vaderlandse (jeugd)voetbal er weer boven moesten helpen. De bond liet pupillen op kleinere velden en met kleinere teams spelen en liet nog een aantal aanbevelingen opnemen in het rapport ‘Winnaars van Morgen’, dat werd ontwikkeld door een grote groep vertegenwoordigers uit het Nederlandse voetbal. Er werd onder meer benadrukt dat het Nederlandse voetbal lering moest trekken uit hoe er bijvoorbeeld in Duitsland wordt opgeleid.

Wim Kieft heeft zich gestoord aan deze ‘weg-met-ons-houding’, zo schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. De oud-aanvaller stelt dat Oranje ‘soms met tussenpozen’ altijd goede spelers heeft voortgebracht en dat er dan ook niet getwijfeld hoeft te worden aan de manier van trainen. De rol van jeugdopleiders moet volgens Kieft niet worden ‘overdreven’.

“Waarom Cruijff, Robben, Van Basten, Sneijder, Gullit, Rijkaard, Van Nistelrooy en al die internationale toppers toevallig allemaal in Nederland zijn geboren, moet je mij niet vragen. Toch staan die carrières grotendeels los van de opleiding. Inmiddels komt het Nederlandse voetbal weer in de benen en beloven er zeker voor Oranje mooie jaren aan te komen met toptalenten als De Jong, De Ligt, Steven Bergwijn en Justin Kluivert.”

Kieft is met name te spreken over De Jong, die op het punt zou staan om voor 75 miljoen euro naar Paris Saint-Germain te verkassen. “Overigens is de discussie over het spel van De Jong (hij zou zich offensief onvoldoende profileren) niet zuiver. Zo’n combinatie lukten zelfs Johan Cruijff en Andrea Pirlo niet”, voegt de oud-international eraan toe.

“Bij Ajax vertolken Tadic en Ziyech de aanvallende rol en moet De Jong hun bedienen. Krijgt hij de ruimte om vanuit eenzelfde positie te spelen als Tadic en Ziyech, met iemand achter hem, dan kan hij die rol net zo sensationeel invullen als zijn huidige rol bij Ajax.” Met Ajax neemt De Jong het zaterdagavond in Zwolle op tegen PEC.