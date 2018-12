Zilvervloot vaart binnen bij RKC: ‘Een boost voor de ambities’

RKC Waalwijk volgt de ontwikkelingen rondom Frenkie de Jong op de voet. De club uit Brabant heeft recht op een deel van de transfersom en als De Jong inderdaad voor 75 miljoen euro naar Paris Saint-Germain verhuist, dan vaart de zilvervloot ook binnen in het Mandemakers Stadion.

Omdat De Jong vijf jaar deel uitmaakte van de gemeenschappelijke jeugdopleiding van RKC en Willem II, spraken die clubs een verdeelsleutel af: Willem II krijgt zestig procent van het doorverkooppercentage, RKC veertig procent. Van de vermeende transfersom van 75 miljoen gaat eerst nog een verplichte solidariteitsbijdrage van vijf procent af: 3,75 miljoen euro. Van het bedrag dat over blijft, 71,25 miljoen euro, mogen Willem en RKC zodoende tien of vijftien procent verdelen, afhankelijk van om welk doorverkooppercentage het precies gaat. Ook een deel van de solidariteitsbijdrage vloeit overigens naar RKC en Willem II.

De Telegraaf schrijft dat de bonus voor RKC kan oplopen tot ruim 3,7 miljoen euro. De begroting van de huidige nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie bedraagt circa vier miljoen euro. “We volgen de ontwikkelingen natuurlijk met bovengemiddelde belangstelling, omdat we meedelen in de transfersom”, reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld in het dagblad.

“Over de precieze inhoud van wat is afgesproken, doen we geen uitspraken, maar het is inderdaad zo dat er afspraken zijn gemaakt met Willem II over een verdeelsleutel. Met de bedragen die nu rondgaan kan dat flink oplopen.” Volgens Van Mosselveld zouden de extra inkomsten van de transfer van De Jong ‘een enorme boost voor de ambities’ zijn van RKC. De club wil binnen drie jaar in de top van de Keuken Kampioen Divisie spelen, benadrukt de voormalig verdediger.