De Jong reageert: ‘Dat zou van mijn kant niet van respect getuigen’

Frenkie de Jong benadrukt dat zijn transfer naar Paris Saint-Germain nog niet is afgerond. De Telegraaf schreef vrijdag dat de club uit Parijs bereid is om 75 miljoen euro voor hem te betalen en dat de deal bijna is beklonken. “Het enige wat ik erover kan en wil zeggen is dat er nog geen deal is”, reageert De Jong.

“De officiële beslissing moet nog worden genomen en zolang speelt een transfer voor mij niet.Mijn volledige focus is op Ajax gericht. Met nog vijf duels te gaan tot de winterstop, dit weekeinde tegen PEC en voor de Champions League tegen Bayern München, kan ik het niet maken om bezig te zijn met ‘ik ga daarheen of daarheen’. Dat zou van mijn kant ook niet getuigen van respect richting Ajax en mijn ploeggenoten.”

De Jong voegt er in gesprek met De Telegraaf aan toe dat hij het seizoen sowieso afmaakt bij Ajax en dus dat hij in januari niet vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. Kylian Mbappé liet zich onlangs lyrisch uit over de international van het Nederlands elftal: “Dat is een speler die veel indruk op me heeft gemaakt in de twee wedstrijden tegen Nederland”, zei de aanvaller.

“Zijn spelinzicht en de kwaliteit van zijn passing, waarmee hij linies doorbreekt, maken hem erg waardevol, ook omdat hij ook nog veel ballen verovert. Eerlijk: hij is erg welkom in Parijs! Ik heb dat ook tegen hem gezegd, omdat hij enorm veel voor ons zou kunnen betekenen. De keuze is nu aan hem.” De Jong vindt het commentaar van Mbappé ‘mooi’: “Leuk om te horen als Mbappé zoiets zegt. Dat vindt iedereen toch leuk?” De Jong ligt nu nog tot medio 2022 vast bij Ajax.