PSG haalt uit naar krant: ‘Ze willen een schadelijke atmosfeer creëren’

L’Équipe pakte vrijdag uit met het bericht dat Paris Saint-Germain serieus vreest voor sancties van de UEFA. De club uit Parijs denkt namelijk Kylian Mbappé of Neymar te moeten verkopen wanneer men de Financial Fair Play-regels in de ogen van de Europese voetbalbond heeft overtreden. Het scenario waarin een dergelijke sterspeler moet worden verkocht, ‘wordt serieus bestudeerd’, zo viel er te lezen.

PSG heeft vrijdagavond middels een statement gereageerd op die berichtgeving in de krant. Men spreekt van ‘onjuiste en belachelijke beweringen’: “We ontkennen die dan ook met de grootste vastberadenheid. Men probeert een klimaat van grote spanningen tussen club en media te creëren en PSG plaatst daarom, opnieuw, vraagtekens bij de intellectuele eerlijkheid en de motieven van de redactie van l’Équipe als het gaat om berichtgeving over PSG.”

PSG voegt er in het statement aan toe dat de krant wel vaker onjuist over de club heeft bericht en dat men kennelijk een ‘schadelijke atmosfeer’ wil verspreiden onder het voetbalminnende publiek. “Geconfronteerd met de desinformatie van l’Équipe en de meedogenloze poging om het imago van de club te ondermijnen, benadrukt PSG opnieuw de wens om verder te willen en om in goed vertrouwen de dialoog aan te blijven gaan met de gesprekspartners.”

PSG benadrukt dat de supporters en spelers de ‘waarden en ambities’ met trots uitdragen en dat die eensgezindheid zeker nodig is met het oog op de wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado. Het team van trainer Thomas Tuchel neemt het dinsdagavond in Servië op tegen Rode Ster in het kader van de laatste speelronde van de groepsfase van de Champions League.